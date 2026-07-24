Jetour presentó en Uruguay el G700, un SUV híbrido de lujo con más de 1.400 km de autonomía

Jetour Uruguay presentó oficialmente el G700, el nuevo buque insignia de la marca en el país. Se trata de un SUV híbrido de lujo de tres filas de asientos que apuesta por combinar prestaciones para el uso todoterreno con el confort y la tecnología propios de un vehículo premium.

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El lanzamiento se realizó en el showroom de la marca en Punta Gorda, donde concesionarios, prensa especializada e invitados pudieron conocer de cerca el nuevo modelo, que llega para ampliar la oferta de la firma perteneciente a Chery Holding Group.

Para Marcos Amaral , Brand Manager de Jetour Uruguay, el G700 representa un paso importante en la evolución de la marca. "Reúne todo lo que hoy buscamos ofrecer: diseño, tecnología, electrificación y prestaciones de primer nivel en un SUV preparado para cualquier tipo de uso", señaló durante la presentación.

Uno de los aspectos que más destacó el ejecutivo es la versatilidad del modelo. Según explicó, fue concebido para ofrecer un desempeño tanto en ciudad como fuera del asfalto.

"Es un vehículo que reúne robustez, lujo y equipamiento. Tiene todas las capacidades de un 4x4, pero al mismo tiempo ofrece el confort necesario para el uso diario en ciudad. Permite tener lo mejor de los dos mundos", afirmó.

Por su parte, el Cr. Martín Cervini, gerente comercial de Grupo Sevel Uruguay, destacó: "La incorporación del G700 fortalece la propuesta de Jetour en Uruguay y refleja nuestra decisión de seguir ofreciendo vehículos que combinan innovación, tecnología y calidad para responder a las necesidades de un mercado cada vez más exigente".

Cr. Martín Cervini, gerente comercial de Grupo Sevel Uruguay.

Potencia híbrida y más de 1.400 kilómetros de autonomía

El G700 pertenece al segmento E y tiene capacidad para seis pasajeros distribuidos en tres filas de asientos. Su sistema de propulsión combina un motor naftero 2.0 turbo de 210 CV y 340 Nm con dos motores eléctricos que aportan 693 CV y 795 Nm adicionales, alcanzando una potencia combinada de 903 CV y 1.135 Nm de torque.

Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

Su batería de litio ferrofosfato (LiFePO4) de 34,13 kWh permite recorrer hasta 138 kilómetros en modo completamente eléctrico y superar los 1.400 kilómetros de autonomía total combinada.

"Es una muy buena autonomía para un vehículo de este tamaño y de estas características", destacó Amaral.

Plataforma GAIA y capacidades todoterreno

Otro de los diferenciales del modelo es la incorporación de la plataforma GAIA, una arquitectura desarrollada específicamente para vehículos todoterreno inteligentes.

De acuerdo con Amaral, esta tecnología integra todas las condiciones necesarias para ofrecer un desempeño eficiente tanto en caminos urbanos como en terrenos más exigentes.

El SUV incorpora chasis reforzado, caja reductora, bloqueo de diferencial delantero y trasero, capacidad de vadeo de hasta 900 milímetros y ocho modos de conducción: Normal, Sport, ECO, Snow, Sand, Rock, Mud y X-Mode.

Además, el ejecutivo aseguró que la plataforma también contribuye a optimizar el rendimiento y aprovechar al máximo la potencia del sistema híbrido.

Confort y tecnología de nivel premium

Puertas adentro, el G700 apuesta por una experiencia orientada al lujo. Incorpora asientos Zero Gravity tapizados en cuero con funciones de ventilación, calefacción y masaje, climatizador trizona, doble techo panorámico y sistema de sonido Harman Kardon Lexicon.

En materia tecnológica, equipa una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, una pantalla trasera de entretenimiento de 17,3 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 35,4 pulgadas, compatibles con Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad, ofrece diez airbags y un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) de nivel 2, además de una cámara HD de visión de 540 grados.

Jetour apuesta a un segmento sin competencia directa

Consultado sobre las expectativas comerciales del nuevo lanzamiento, Amaral aseguró que la marca es optimista respecto a la recepción del modelo en Uruguay.

"Somos positivos porque entendemos que es un vehículo con características muy particulares. Consideramos que hoy no tiene una competencia directa por el tipo de propuesta que ofrece", sostuvo.

El Brand Manager también remarcó la evolución que ha tenido Jetour desde su llegada al mercado uruguayo hace seis años.

"Desde el momento cero hemos venido incorporando cada vez más productos. Tanto la línea T como esta nueva línea G tienen una característica en común: potencia, confort y estabilidad", afirmó.

El Jetour G700 ya está disponible en Uruguay con un precio de US$ 79.999, posicionándose como la propuesta más sofisticada y tecnológica de la marca en el mercado local.