La nueva generación de smartphones plegables de Samsung ya está disponible: qué aporta de nuevo al mercado uruguayo

El pasado jueves, Samsung realizó en Distrito El Globo la presentación oficial de su nueva generación de dispositivos plegables: Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7, junto con los smartwatch Galaxy Watch 8 y Galaxy Watch 8 Plus.

El evento reunió a clientes e influencers de la marca, quienes pudieron conocer de primera mano las innovaciones y experimentar con los productos.

La presentación estuvo a cargo de Iván Spiess , chief marketing officer de Samsung para Paraguay y Uruguay; Emilio De Agostini , director de Experiencias Móviles de Samsung Uruguay; y Adriana Escandell , gerenta de Marketing de Samsung Uruguay. Los ejecutivos destacaron la apuesta de la compañía por la innovación y la experiencia de usuario, consolidando a Samsung como referente en el mercado tecnológico regional.

Ya podés adquirir los revolucionarios Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7 en las tiendas Samsung del país y en la tienda online , con descuentos para quienes poseen tarjetas de Santander.

“Los nuevos plegables Galaxy de Samsung representan el siguiente salto en la innovación de smartphones, perfeccionados a lo largo de años de ingeniería revolucionaria y potenciados con inteligencia avanzada", dijo Emilio De Agostini, Director de Experiencias Móviles de Samsung Uruguay.

Son los diseños más delgados y ligeros de la serie Galaxy Z hasta ahora, y combinan un rendimiento de vanguardia con una integración fluida de Galaxy AI

El Galaxy Z Fold7 ofrece un rendimiento excepcional en un diseño más ligero y versátil que nunca, mientras su pantalla desplegable brinda un espacio inmersivo que transforma la productividad y la eficiencia en tu día a día.

Para quienes aman la portabilidad, el Galaxy Z Flip7, con una cámara premium y un diseño ultra compacto e icónico, es el plegable ideal. Desde IA por voz intuitiva hasta las mejores capacidades para selfies, el Galaxy Z Flip7 es un compañero de bolsillo creado para una interacción fluida y confiabilidad diaria.

Comprando uno de los modelos Galaxy ZFold7, Galaxy Z Flip7 o Galaxy Z Flip7 FE, te llevas un descuento del 30% para adquirir el nuevo Galaxy Watch8. Si decides comprar uno de los modelos Galaxy Watch8, te llevas unos Galaxy Buds Core de regalo.

Además, la promo de lanzamiento incluye el 10% de descuento al comprar con tarjeta Santander, y 15% de descuento con tarjeta Santander Select, tanto en tiendas Samsung, como en la tienda online.

Nuevo local

Samsung inauguró su sexta tienda en Uruguay en Nuevocentro Shopping, un espacio diseñado para que los visitantes puedan experimentar de primera mano las soluciones tecnológicas de la marca.

Allí se exhiben dispositivos móviles, televisores, electrodomésticos y otros productos que buscan facilitar la vida cotidiana, aportando conectividad, entretenimiento y practicidad.

A su vez, la compañía concretó la reapertura de su local en 18 de Julio y Roxlo, ampliando así su presencia en el país y reforzando su estrategia de cercanía con los usuarios.