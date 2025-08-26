Dólar
A River Plate se le escapó el triunfo en el final e igualó con Lanús por el Torneo Clausura

River Plate estaba por quedarse con los tres puntos, pero a falta de 30 segundos para el cierre Lanús se lo empató

26 de agosto 2025 - 8:39hs
River Plate

River Plate saboreaba la victoria que tenía casi en el bolsillo, pero Lanús acertó en el último centro de la noche y le empató 1-1 este lunes, en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 argentino.

Gonzalo Montiel a los 76 minutos tomó un pase hacia atrás de Galoppo y mandó el balón a la red para anotar el gol de River, en un partido parejo e intenso en cancha de Lanús, en el sur bonaerense.

El equipo de Marcelo Gallardo, quién suspendió la conferencia de prensa tras el encuentro, pudo ponerse al frente mucho antes, en el primer tiempo, pero el colombiano Miguel Borja dilapidó una gran ocasión al levantar su tiro de frente al arco desguarnecido.

Parecía que el Millonario se quedaba con el triunfo, pero en el quinto minuto de descuento (90+5), tras un envío desde la derecha, Rodrigo Castillo batió a Armani y le dio al Granate la igualdad.

"El empate es lo más justo. Estos partidos son especiales, uno hace un esfuerzo muy grande, ante rivales de mucha jerarquía. Pero fuimos a buscarlo, creo que merecíamos empatarlo", expresó Castillo.

De este modo, River extendió su invicto a nueve partidos y dos meses sin derrotas en todas las competiciones, desde que el Inter de Milán lo eliminó en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Con 12 puntos, el Millonario conserva el primer puesto del Grupo B del Clausura, con margen mínimo sobre Vélez y San Lorenzo (11), dentro de un certamen muy parejo.

El resto de la sexta fecha del Torneo Clausura

En La Plata, Estudiantes se impuso 1-0 a Aldosivi y se subió a lo más alto del Grupo A con el gol que anotó Leandro González Pirez a los doce minutos.

Además de estar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Pincha es puntero en el torneo argentino con 12 puntos, mientras que Aldosivi sigue en mala racha, sin victorias todavía y penúltimo en la tabla anual, apenas por encima de San Martín de San Juan.

Con mucha efectividad, Central Córdoba se llevó los tres puntos de su visita a Belgrano, en Córdoba, con un cabezazo de Gastón Verón (2) y el doblete de Diego Barrera (53 y 83).

El Ferroviario, recién eliminado de la Copa Sudamericana, quedó segundo en el Grupo A y sigue invicto en el torneo.

Vélez escaló al segundo puesto del Grupo B con una buena victoria a expensas del hundido Godoy Cruz, al que superó por 2-0 de visita con tantos de Mateo Mendoza (23), en contra, y un golazo de tiro libre de Maher Carrizo a los 30 minutos.

En su reducto donde lleva 23 partidos sin derrotas, el modesto Riestra aplastó a Sarmiento por 3-0 con tantos de Cristian Paz (18), Jonathan Herrera (68) y Nicolás Benegas (88), un resultado que lo deja en el cuarto puesto del grupo B, y preocupado al Verde de Junín, 28º en la tabla de promedios del descenso.

El partido del domingo entre Independiente y Platense fue suspendido por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), por los violentos incidentes el miércoles pasado entre hinchas del Rojo y de Universidad de Chile, que llevaron a la cancelación del juego por octavos de final de la Copa Sudamericana a poco de iniciado el segundo tiempo.

