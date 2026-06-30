"Liderar hoy exige adaptabilidad, claridad y vulnerabilidad": el segundo episodio de Liderando Transformaciones

El segundo episodio del videopodcast Liderando Transformaciones, producido por la Escuela de Negocios de la Universidad ORT Uruguay junto a El Observador, profundiza en cómo cambió el liderazgo en un contexto atravesado por la tecnología, las nuevas generaciones y los cambios post pandemia.

En la conversación participan la catedrática en Liderazgo y Comportamiento Organizacional, Ximena Fernández, PhD, y el profesor en Habilidades Humanas José Gordín, quienes analizan las nuevas competencias que definen a los líderes actuales.

Uno de los ejes centrales del episodio es el fin de los modelos de liderazgo estrictamente jerárquicos o autoritarios. Según los especialistas, hoy ya no alcanza con “dar órdenes”, sino que es necesario influir, persuadir y dar sentido a los equipos.

Gordín plantea que el liderazgo contemporáneo se sostiene sobre tres pilares: adaptabilidad, flexibilidad y vulnerabilidad. En ese sentido, destaca que la vulnerabilidad dejó de ser vista como debilidad para convertirse en una fortaleza: reconocer errores, pedir perdón o admitir incertidumbre forma parte del nuevo rol del líder.

De la autoridad a la claridad

Otro punto clave es la necesidad de que quienes lideran puedan dar claridad. En un entorno complejo y cambiante, sostienen que los equipos no se movilizan sin un propósito claro.

“Si no le das claridad a la gente, la gente no se mueve”, es una de las ideas centrales del episodio, donde también se remarca que liderar hoy implica influir más que imponer, y construir sentido más que ejercer autoridad.

Además, se plantea que todo líder tiene una doble responsabilidad: guiar a su equipo y, al mismo tiempo, formar a quienes lo van a suceder.

Escuchar, comunicar y conectar

Por su parte, Ximena Fernández profundiza en las nuevas habilidades relacionales que exige el liderazgo actual. Explica que la comunicación no es solo verbal, sino también emocional y corporal, y que escuchar activamente se vuelve una herramienta central.

También señala la importancia de las “conversaciones cruciales” y de atender los distintos momentos del ciclo de vida de los colaboradores dentro de una organización, desde el ingreso hasta las desvinculaciones.

Un desafío global: el compromiso laboral

El episodio también aborda una preocupación extendida en las organizaciones: el nivel de compromiso de los trabajadores. Según datos mencionados, apenas entre un 20% y 25% de las personas se sienten realmente comprometidas con su trabajo, lo que plantea nuevos desafíos para quienes lideran equipos.

El liderazgo deja de entenderse como una posición fija y se reafirma como una práctica en movimiento, basada en la confianza, la adaptación constante y la construcción de sentido en equipos que operan en entornos cambiantes.