/ Brand Studio / VINOS

Más de 300 etiquetas y una experiencia que nadie quiso perderse: cómo fue la gran fiesta y qué vinos sorprendieron

El Iber Wine Fest, organizado por Iber, reunió a productores, sommeliers y aficionados en una experiencia única donde el vino fue el gran protagonista

24 de octubre 2025 - 16:18hs
DSC00534

El pasado 15 de octubre, Iber volvió a marcar agenda con la segunda edición del Iber Wine Fest, celebrado en Baco Vino & Bistro, que se convirtió en el epicentro del mundo del vino y atrajo a cientos de amantes de la gastronomía y las experiencias sensoriales.

DSC00531

Organizado por Iber, referente en el mercado vitivinícola uruguayo, el festival propuso un recorrido por tres pisos dedicados íntegramente a celebrar la cultura del vino, con más de 300 etiquetas nacionales e internacionales disponibles para degustación.

DSC00529

Durante toda la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente distendido, guiado por el entusiasmo de productores, enólogos y sommeliers, que compartieron sus conocimientos y novedades del sector. “Esta es la fiesta del vino. Aquí hay un gran encuentro de bodegas nacionales e internacionales”, destacó Leo Guerrero, Brand Ambassador de Iber, quien además fue anfitrión de las Catas Selectas, donde presentó vinos exclusivos de la cava de la compañía.

DSC00571

El evento reafirmó el carácter internacional que la empresa viene consolidando en los últimos años. Entre los invitados destacados se encontraban figuras de gran renombre como Raúl Pérez, enólogo y fundador de Bodega Raúl Pérez (España), en su primera visita a Uruguay; Laura Sotelo, Brand Ambassador de Bodega Zuccardi (Argentina); Juliana Bevilacqua, enóloga de Bodega Bemberg (Argentina); y representantes de Bodega Schroeder y Bodega Mendel, entre otros.

DSC00554

Para Guerrero, esta segunda edición marca una madurez del público uruguayo. "El protagonista principal es el vino. Estamos orgullosos porque nuestras tiendas apuntan al pequeño productor. Hay muchos pequeños productores esta noche instalados, y también las principales regiones del mundo que conviven con ellos”, señaló.

DSC00558

El Iber Wine Fest permitió descubrir vinos de España, Francia e Italia, junto a propuestas más exóticas de Líbano, Hungría, Sudáfrica y Australia, reflejando la diversidad que hoy caracteriza la cava de Iber.

Estamos en la mejor etapa para beber vino, la mejor década, porque hoy en un pequeño lugar podés encontrar tanta variedad, algo que antes en Uruguay no pasaba Estamos en la mejor etapa para beber vino, la mejor década, porque hoy en un pequeño lugar podés encontrar tanta variedad, algo que antes en Uruguay no pasaba

DSC00517-2

Además del vino, la gastronomía de Baco acompañó la experiencia con una propuesta diseñada especialmente para el evento, reforzando la alianza entre vino, sabor y disfrute.

DSC00542

Con una fuerte presencia de público joven, el encuentro consolidó su lugar como una cita imperdible en el calendario enológico uruguayo. “El público uruguayo acompaña, deja de salir de las variedades clásicas para ir a variedades más novedosas, y eso está buenísimo”, concluyó Guerrero.

DSC00568

Una noche de descubrimientos, brindis compartidos y pasión por el vino que confirma que Iber sigue marcando el camino de la cultura vitivinícola en Uruguay.

