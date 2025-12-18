Más grande, más tecnológico y más seguro: el giro total de la nueva Honda WR-V 2026

Honda Uruguay lanzó oficialmente la nueva WR-V 2026 , una SUV compacta que marca un punto de quiebre respecto a su antecesora. Lejos de tratarse de un simple restyling, el modelo llega con un rediseño 100% integral que incorpora mayores dimensiones, más confort interior, tecnología de última generación y el completo paquete de seguridad Honda Sensing, pensado para acompañar la vida cotidiana y las escapadas de fin de semana.

“Básicamente, lo único que conserva del modelo anterior es el nombre. Todo lo demás es totalmente nuevo”, aseguró Félix Pereira, director de Honda Uruguay, en diálogo con El Observador.

Bajo el concepto “Para todos tus días, para todos tus caminos”, la nueva WR-V apunta a un público joven y activo , que utiliza el vehículo a diario pero también busca versatilidad para viajar y salir de la ciudad. Desde la posición de manejo elevada, hasta el mayor espacio interior y la ampliación del maletero, el modelo se destaca por una experiencia de uso más cómoda y funcional.

En materia de confort, la WR-V 2026 incorpora asientos ergonómicos , climatizador digital con pantalla táctil y cámara de visión trasera con tres ángulos , que facilita las maniobras urbanas. A esto se suma una fuerte apuesta tecnológica , con una central multimedia de 10 pulgadas —la más grande dentro de la gama Honda— compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™, cargador inalámbrico para smartphones, acceso inteligente Smart Entry y un panel de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas.

DSC03237

“La gente hoy demanda más conectividad, más pantallas y mayor integración con el celular, y este modelo responde claramente a eso”, explicó Pereira.

DSC03234 Félix Pereira, director de Honda Uruguay.

Seguridad de última generación: Honda Sensing, además de otras características de seguridad activa y pasiva

Uno de los pilares de la nueva WR-V es la seguridad. El vehículo incorpora seis airbags (frontales, laterales y de cortina), control de estabilidad (VSA), control de tracción, asistencia de arranque en pendientes y sensores de estacionamiento traseros. Además, suma el sistema Honda Sensing, un paquete de asistencias avanzadas a la conducción que hasta ahora se veía en segmentos superiores.

DSC03245

Entre las funciones que integra Honda Sensing se destacan el frenado automático de emergencia, el sistema de mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo, tecnologías orientadas a reforzar la seguridad y la asistencia a la conducción. “Hoy hay muchas distracciones dentro del auto. Esta tecnología está pensada para proteger al conductor y a todos los ocupantes ante situaciones que se resuelven en milésimas de segundo”, señaló el director de Honda Uruguay, al explicar el funcionamiento del sistema.

DSC03271

Con un diseño renovado y más atractivo, Honda busca posicionarse con fuerza en un segmento altamente competitivo. “Es bueno que el cliente tenga opciones. Eso nos obliga a esforzarnos más, tanto en el producto como en el servicio”, afirmó Pereira, quien destacó también la importancia del servicio postventa y la atención al cliente como diferenciales de la marca.

Honda apuesta por el futuro: la nueva WR-V como referente en el segmento

El nuevo Honda WR-V 2026 ya se encuentra a la venta en Uruguay, con un precio de lanzamiento de US$ 33.900, y llega con el objetivo de consolidarse como una opción equilibrada entre precio, calidad, tecnología y seguridad dentro del segmento de las SUV compactas.