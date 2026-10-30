Meat Boss, la boutique de carne que nació con US$ 6.000 y busca expandirse con franquicias en Uruguay y el exterior

La idea no surgió en una carnicería ni detrás de un mostrador. Agustín Nin y Felipe Sosa se conocieron en la Facultad de Agronomía y volvieron a cruzarse años después, cuando ambos trabajaban en una empresa vinculada al sector agrícola. Desde ese lugar conocían de cerca la producción ganadera uruguaya, pero también identificaban una oportunidad que, a su entender, todavía no estaba suficientemente desarrollada en el mercado local.

Uruguay producía carne reconocida internacionalmente, aunque esa calidad no siempre llegaba al consumidor en una propuesta de compra que la pusiera en primer plano. Para los dos, el desafío no pasaba únicamente por vender buenos cortes, sino por cambiar la forma en que las personas se acercaban a ellos.

En 2019 decidieron probarlo. Renunciaron a sus trabajos, reunieron sus liquidaciones y pidieron un préstamo de US$ 3.000 cada uno. Con ese capital abrieron el primer local de Meat Boss en la calle Soca, en Pocitos. No tenían una gran estructura ni inversores detrás, pero sí una idea definida sobre el negocio que querían construir.

“Veíamos que había muy buena carne, pero que la experiencia de compra podía mejorar”, recuerda Felipe Sosa, COO de la compañía. La intención era ofrecer una selección cuidada, una atención cercana y más información para que cada cliente pudiera elegir de acuerdo con lo que necesitaba, desde un asado con amigos hasta una comida para resolver durante la semana.

La apuesta implicaba competir en una categoría con hábitos de consumo arraigados. Para diferenciarse, Meat Boss buscó que el valor agregado estuviera presente en todo el recorrido, desde la variedad de productos y su presentación hasta el asesoramiento en el punto de venta. La idea era que el cliente no tuviera que conocer de antemano todos los cortes para encontrar una opción adecuada.

Con el tiempo, los fundadores empezaron a identificar una señal que iba más allá de las ventas. Los clientes preguntaban cuándo abrirían en otros barrios y recomendaban la marca. Esa respuesta los llevó a pensar en una estructura que pudiera funcionar más allá del primer establecimiento.

“Cuando empezamos a notar que la gente no volvía solamente por un corte puntual, sino por la experiencia, vimos que estábamos construyendo algo replicable”, señala Agustín Nin, CEO de Meat Boss.

De Pocitos a tres países

El crecimiento no fue lineal. Quince días antes de la pandemia, los socios abrieron un local en Punta del Este, que debieron cerrar durante aquella primera temporada sin turistas. La operación retomó su expansión en 2021, con una sucursal en Puertito del Buceo, y luego sumó nuevas ubicaciones en Uruguay.

En 2023 volvieron a Punta del Este y, al año siguiente, inauguraron un establecimiento en Carrasco. Ese mismo año dieron un paso diferente al salir del mercado uruguayo y abrir locales en Barcelona y Buenos Aires.

La expansión internacional respondía a dos oportunidades distintas. En Argentina, los socios encontraron un mercado con una fuerte cultura de consumo de carne y una afinidad con el ritual del asado. En España, Barcelona funcionó como puerta de entrada a Europa, tanto por su perfil gastronómico como por la presencia de uruguayos y argentinos que conocían los cortes ofrecidos por la marca.

Sin embargo, trasladar el concepto a otros países también exigió aprender de nuevo. Nin sostiene que la experiencia en Buenos Aires les mostró que una marca puede cruzar una frontera, pero necesita ganarse al consumidor en cada mercado. La competencia, los hábitos de compra y las particularidades de cada operación obligan a adaptar la ejecución sin perder la identidad del negocio.

Sosa coincide en que Barcelona planteó un desafío similar. La propuesta debía responder a las expectativas de un consumidor con otras costumbres y a las reglas de un mercado diferente. La marca mantiene una línea común, pero la selección de productos, los formatos y la comunicación deben ajustarse a cada lugar.

Actualmente, Meat Boss cuenta con cinco locales propios en Uruguay y uno bajo el modelo de franquicia, además de sus operaciones en Buenos Aires y Barcelona. La compañía tiene más de 30 personas trabajando y proyecta una facturación de US$ 7 millones para 2026. Para 2027, la meta es alcanzar los US$ 10 millones.

El cliente también cambió

La evolución del negocio estuvo acompañada por una transformación en el comportamiento de sus consumidores. Según Sosa, al comienzo costaba más introducir cortes menos conocidos, pero con los años el público incorporó nuevas referencias y empezó a llegar a los locales con pedidos cada vez más específicos.

Para el ejecutivo, ese cambio refleja un mayor conocimiento sobre el producto y una apertura a probar alternativas. Al mismo tiempo, identifica otra tendencia que incide en la oferta: la búsqueda de practicidad.

Las compras no se limitan al asado del fin de semana. Los clientes también buscan hamburguesas, milanesas, porciones más pequeñas y productos que puedan guardar en el freezer para organizar las comidas cotidianas. Esa demanda llevó a la empresa a prestar atención tanto a los cortes tradicionales como a las opciones elaboradas y a los formatos que facilitan la preparación.

La variedad es uno de los ejes de la propuesta. En sus locales, Meat Boss busca reunir distintas marcas y alternativas dentro de una misma categoría de carne, de modo que el consumidor pueda comparar opciones y elegir según sus preferencias.

Franquicias para una nueva etapa

Después de desarrollar una red de locales propios en Uruguay, Meat Boss comenzó a avanzar hacia un modelo de crecimiento que le permita ampliar su presencia con socios estratégicos. La primera experiencia fue el establecimiento ubicado frente al Mercado Agrícola de Montevideo, que funciona bajo una franquicia a cargo de Federico Peluffo.

La inversión inicial para ingresar al modelo ronda los US$ 75.000, aunque el monto depende del tamaño del establecimiento, su ubicación, las obras necesarias y el equipamiento. La compañía contempla formatos más pequeños y otros que incluyen una carnicería completa y elaboración propia.

Para los fundadores, la franquicia no consiste únicamente en permitir el uso de una marca. Los locales propios fueron la base para probar el funcionamiento del negocio, ajustar los procesos y desarrollar una estructura que pueda trasladarse a otros establecimientos.

“Crecer con franquicias también implica acompañar al socio y cuidar que el cliente reciba una experiencia consistente”, explica Nin.

Por eso, la empresa busca personas que, además de contar con capacidad de inversión, estén involucradas en la operación. La cercanía con el cliente, el cuidado del producto y el cumplimiento de los estándares de la marca forman parte de los requisitos que consideran centrales para sostener el modelo.

La expansión mediante socios también plantea un equilibrio. Meat Boss necesita mantener una identidad reconocible en sus distintos mercados, pero sin desconocer las particularidades de cada zona. Para Sosa, el desafío es que la propuesta conserve su esencia mientras los equipos locales adaptan la operación a las costumbres y necesidades de sus clientes.

En 2019, Nin y Sosa partieron de una inversión limitada y de su conocimiento del sector agropecuario para crear una carnicería con otra lógica de compra. Hoy, el desafío ya no es demostrar que existe espacio para esa propuesta en Pocitos, sino conseguir que funcione en ciudades con consumidores, hábitos y reglas diferentes.