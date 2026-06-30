More Botavara apuesta por una característica única: vistas a los lagos en el 100% de los apartamentos

El proyecto presenta un diferencial poco habitual en el mercado: todas sus unidades cuentan con vistas abiertas hacia los lagos Calcagno o Pesquero . Mientras que en la mayoría de los desarrollos las mejores vistas quedan reservadas para determinadas orientaciones o pisos, en More Botavara el paisaje forma parte de la experiencia de cada apartamento.

Esta característica fue pensada desde el diseño arquitectónico, desarrollado por Carlos Ott en asociación con Carlos Ponce de León. La implantación de las torres aprovecha al máximo la relación con el entorno natural, generando una conexión permanente entre la arquitectura y la presencia de lagos que caracteriza a la zona.

Además de las vistas panorámicas , cada unidad incorpora amplias terrazas y parrillero de uso exclusivo, una combinación especialmente valorada por quienes buscan disfrutar los espacios exteriores sin renunciar a la privacidad y el confort.

La propuesta se complementa con una amplia oferta de amenities pensados para potenciar un estilo de vida asociado al aire libre y al contacto con el agua. Entre ellos se destacan piscina exterior climatizada, piscina interior, gimnasio, barbacoas, playroom, muelle y guardería náutica, atributos que refuerzan el carácter diferencial del emprendimiento.

La ubicación es otro de los factores que impulsan el interés por el proyecto. Situado en Carrasco Este, permite una rápida conexión con Carrasco, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y los principales servicios de la zona.

Para quienes buscan invertir, More Botavara también accede a los beneficios previstos por la Ley de Vivienda Promovida, que contempla importantes exoneraciones fiscales y mejora las condiciones de rentabilidad del activo a largo plazo. Con obra ya iniciada, y más del 50% de su primera torre comercializada, More Botavara se consolida como la mejor propuesta residencial de la zona.

El proyecto es desarrollado por Altius Group junto al respaldo de Peninsula Investments Group. Todo esto es garantía de trayectoria, proyectos terminados y entregados.