Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Brand Studio / Posadas

Posadas celebró su centenario con una gran noche en Punta del Este: mirá las fotos

Más de 600 personas participaron del encuentro organizado por el estudio en Posto 5, en el marco de la conferencia de la International Bar Association

16 de abril 2026 - 5:00hs
Fernando de Posadas, María Elena de Posadas, Daniel González, Tomás Gurmendez.

Fernando de Posadas, María Elena de Posadas, Daniel González, Tomás Gurmendez.

El estudio Posadas celebró sus 100 años de trayectoria con un evento que reunió historia, emoción y encuentro en el parador Posto 5. La cita convocó a socios y destacados abogados de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Screen Shot 2026-04-06 at 10.35.53
Sebastián Delgado, Valeria Techera, José Rodríguez, Lucía Carbajal, Pablo Lista, Federico Peñasco.

Sebastián Delgado, Valeria Techera, José Rodríguez, Lucía Carbajal, Pablo Lista, Federico Peñasco.

Screen Shot 2026-04-06 at 10.39.35
Sebastián Delgado, Elías Tarbay, Nicolás Ferreira, Federico Peñasco, Mariana Fernández

Sebastián Delgado, Elías Tarbay, Nicolás Ferreira, Federico Peñasco, Mariana Fernández

Screen Shot 2026-04-06 at 10.42.08
Fernando de Posadas.

Fernando de Posadas.

En un ambiente distendido frente al mar, los asistentes compartieron una velada marcada por el reencuentro y el intercambio, reflejando el espíritu de comunidad que caracteriza a la firma desde sus orígenes.

Screen Shot 2026-04-06 at 10.43.09
Luis Nin, Daniel González, Tomás Guerrero, Tomás Gurméndez.

Luis Nin, Daniel González, Tomás Guerrero, Tomás Gurméndez.

Screen Shot 2026-04-13 at 09.47.10
Raúl Bairo, Paulo Larraim, Bernardita Montes, José Miguel Diez.

Raúl Bairo, Paulo Larraim, Bernardita Montes, José Miguel Diez.

Socios históricos, nuevas generaciones de profesionales y referentes del ámbito jurídico internacional se dieron cita en un evento que no solo repasó el camino recorrido, sino que también proyectó el futuro del estudio.

Screen Shot 2026-04-06 at 10.51.02
Jaime Carey, Ricardo Abogabir, Diego Cuenca, Cristian Figueroa, Matías Racetti.

Jaime Carey, Ricardo Abogabir, Diego Cuenca, Cristian Figueroa, Matías Racetti.

El festejo se consolidó así como uno de los encuentros sociales más destacados en la agenda paralela de la conferencia, reafirmando el posicionamiento de Posadas como una de las firmas de referencia en la región.

Screen Shot 2026-04-06 at 11.07.25
Hernán Slemenson, Tomás Allende.

Hernán Slemenson, Tomás Allende.

Temas:

Posadas noche Punta del Este

Seguí leyendo

Las más leídas

La ruta del nuevo ciclón y los departamentos uruguayos más afectados por tormentas y vientos, según Metsul

A prisión el hombre que asesinó a un repartidor de PedidosYa tras una discusión en el tránsito

Uruguay vs Venezuela por el Sudamericano sub 17: por tormenta eléctrica, el partido se pospuso para el jueves

Una mujer paseaba a sus perros, fue atropellada por una camioneta y el conductor fugó: se encuentra grave y con respiración asistida

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar