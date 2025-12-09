¿Quiénes son los ganadores del Premio de Eficiencia Energética 2025 y cómo se convirtieron en referentes del país?

Uruguay volvió a reconocer a quienes impulsan un uso responsable y sostenible de la energía. El 28 de noviembre, en el Auditorio del Edificio Anexo de Torre Ejecutiva, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) celebró la ceremonia del Premio Nacional de Eficiencia Energética , un instrumento que desde 2009 distingue a organizaciones, empresas e instituciones educativas de todo el país por sus avances en la gestión energética.

En esta decimosexta edición, el premio recibió 26 postulaciones que reflejan diversidad territorial y sectorial. Se otorgaron 8 premios, 6 menciones especiales y 6 menciones en categorías que abarcan Industria ; Comercial y Servicios ; Edificaciones ; Empresas de Servicios Energéticos (ESCOS).

Un reconocimiento que consolida una política de Estado

La ministra Fernanda Cardona destacó el rol de la eficiencia energética como motor de la transformación energética que Uruguay impulsó hace más de una década. Afirmó que la eficiencia energética es “nuestro primer combustible” y señaló que seguirá siendo un pilar de la nueva política energética al 2050 que el país está diseñando. “Estamos seguros del rumbo que tomó Uruguay”, agregó.

Asimismo, la directora nacional de Energía, Arianna Spinelli, subrayó el cambio cultural que acompaña a esta política y adelantó que próximamente se publicará el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025-2035.

Según Adriana Torchelo, Asesora en eficiencia energética, DNE – MIEM, los premios cumplen un rol clave y “son fundamentales para mostrarle a la sociedad el compromiso que tienen empresas, instituciones, escuelas y liceos de todo el país en la búsqueda del triple impacto: económico, ambiental y social”.

La asesora explicó que el comité evaluador evalúa la integralidad de cada propuesta, considerando la gestión energética, las medidas tecnológicas y operativas, la capacitación, la difusión y la capacidad de inspirar a otros. Y envió un mensaje a todos los participantes: “Para los 26 postulantes, nuestras felicitaciones. Son ellos quienes enriquecen al país con su trabajo”.

Los premiados: innovación, impacto y visión a futuro

Industria: inteligencia artificial y eficiencia al servicio de la producción

El ganador fue Urufarma, reconocida por su trabajo sostenido y por incorporar inteligencia artificial para optimizar sus consumos. Su representante destacó que el premio refleja “un trabajo de más de 10 años” y que el desafío ahora es profundizar la automatización y avanzar en energías renovables.

La categoría también distinguió a Lumin (mención especial) por su gestión energética integral y a Frigorífico Pando (mención) por su proyecto de agua caliente y recuperación de calores residuales.

Comercial y Servicios: movilidad eléctrica y gestión inteligente

Cutcsa fue el ganador por su compromiso con la descarbonización del transporte urbano a través de la expansión de su flota eléctrica y la gestión inteligente de su flota y carga.

“Es un gran orgullo. Estamos cerrando el primer hito: el 25% de la flota electrificada”, señalaron desde la empresa. Además, adelantaron los próximos pasos: alcanzar el 50% de renovación hacia 2028-2029.

Hubo reconocimientos para Grupo Disco Uruguay, Hospital Saint Bois (menciones especiales) y Papelería Aldo (mención), por avances en recambios tecnológicos, gestión energética y acciones de sensibilización.

Edificaciones: innovación constructiva

Casa CincoCielos fue premiada por su enfoque replicable basado en materiales innovadores y soluciones tecnológicas eficientes.

ESCO: tecnología y análisis para impulsar mejoras

La empresa MCT fue reconocida por su aporte innovador y por el uso de inteligencia artificial en proyectos de alto impacto, incluidos los de Cutcsa y Urufarma.

También se distinguió a ERGO (mención especial) por su profundo trabajo y aporte en el análisis de procesos y a Eficener (mención) por la relevancia de su trabajo en el sector público.

Educación Formal: formación aplicada al futuro energético

El curso de Eficiencia Energética de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de UTEC obtuvo el premio en esta categoría. Su docente referente habló sobre la importancia del reconocimiento y expresó que “es un curso con aplicabilidad laboral directa. Muchos estudiantes ya trabajan en empresas ESCO”.

Sensibilización y capacitación: el impacto en primaria

La edición de este año destacó fuertemente el rol de las escuelas. En esta categoría hubo dos ganadores, la Escuela rural n.º 21 de Canelones y la Escuela n.º 102 de Rivera, junto con varias menciones a centros de Artigas, Rivera y Salto por su creatividad, continuidad y trabajo comunitario.

Educación media y terciaria: Colonia como referente regional

El Liceo Departamental de Colonia “Juan Luis Perrou” ganó por su proyecto Aulas Brillantes, que vincula a más de 50 centros de Colonia y de países como México, Colombia, Venezuela y Chile.

“Es nuestro décimo año trabajando y el quinto premio nacional que recibimos”, señalaron. El programa multiplicó conocimientos y promovió acciones autónomas en cada institución. Para 2026, proyectan ampliar la red y convertir a los centros participantes en referentes de nuevos grupos.

Además, se entregó una mención especial al Liceo Prof. Salvador Fernández Correa de la localidad José Batlle y Ordoñez, de Lavalleja, por su trabajo.

Una comunidad energética que crece y transforma

La ceremonia dejó en evidencia que la eficiencia energética ya no es solo un conjunto de proyectos, sino un proceso cultural en expansión, impulsado por empresas, organismos públicos y sobre todo por centros educativos que integran a niños, jóvenes y comunidades enteras.

La edición de este año confirmó un rumbo firme y sostenido. El país avanza hacia un modelo energético más responsable, y el reconocimiento a estos proyectos actúa como señal y estímulo. La eficiencia energética se entiende como un trabajo colectivo que exige continuidad, mejora permanente y visión de futuro.