Scanntech presentó su nueva herramienta para predecir el comportamiento del consumo y optimizar decisiones de negocio

Inteligencia de mercado en su máxima expresión. Así puede definirse Scann Market , el nuevo producto que Scanntech lanzó este jueves por la mañana en el hotel Sofitel. Esta solución tecnológica permite proyectar la totalidad del mercado retail y brindar una visión integral sobre ventas, participación, precios, desempeño por categorías y otros indicadores clave.

Con este desarrollo, la compañía uruguaya combina su capacidad de analizar datos de venta, ticket a ticket, con modelos de predicción de vanguardia, permitiendo a las industrias tomar decisiones estratégicas de cara al futuro con base en certezas.

“Lo que hemos logrado con Scann Market es una proyección total del mercado”, afirmó Diego Slinger , VP Corporate Affairs & Payments Acquiring Latam de Scanntech.

En la misma línea, Verónica Bustamente , CEO de la compañía, explicó que Scann Market surgió a raíz de un pedido directo de las industrias: “Buscaban poder tener la proyección del tamaño de las categorías en el mercado uruguayo y así dimensionar la facturación total de cada una”.

Con este punto de partida, las empresas pueden detectar oportunidades mediante un mapa global del consumo, y no solo a través del panel de comercios que Scanntech monitorea a diario.

“Lo que buscamos acá es que tanto empresas chicas como grandes puedan ver qué está sucediendo con el 100% del mercado”, puntualizó la CEO. La plataforma toma muestras en todas las localidades mayores a 5.000 habitantes y unifica en un solo producto información precisa, una robusta inteligencia artificial aplicada y algoritmos propios.

“Tenemos la herramienta perfecta para que todas las industrias puedan ver a través de Scann Market qué está sucediendo con sus productos en todo el país y en todas las categorías que quieran evaluar”, remarcó Slinger.

Segmentación precisa para un mercado heterogéneo

Además de ofrecer una visión macro a nivel nacional, los modelos de proyección que corren dentro de Scann Market permiten segmentar la información por canales —como supermercados, autoservicios, almacenes, kioscos, farmacias y pañaleras— y también por siete zonas geográficas diferentes, un factor clave en un contexto donde el consumo no es homogéneo.

Respaldada por la mayor base censal existente en Uruguay, Scanntech desarrolló esta solución que recolecta datos de forma 100% automática en todas las categorías. Se trata de una propuesta de alta fidelidad que minimiza el margen para los supuestos, aportando máxima seguridad en la toma de decisiones. En la práctica, la herramienta permite a las empresas detectar brechas, encontrar nuevas oportunidades, medir la performance de la competencia y evaluar la evolución de las distintas categorías para planificar y ejecutar estrategias de negocio con mayor precisión.

Toda la potencia de esta tecnología se despliega en Scann View, una nueva plataforma de visualización que permite a los usuarios seleccionar la información que necesitan, crear sus propios tableros de control y generar reportes completamente personalizados.