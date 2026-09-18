Test drive del SUV premium que puede atravesar Uruguay dos veces sin detenerse a cargar

¿Puede un SUV de más de cinco metros de largo y casi 2.800 kilos acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 5,5 segundos ? La respuesta es sí.

Esa es una de las credenciales del ROX 01 , el modelo pionero de la línea de SUV todoterreno de alta gama de ROX , compañía internacional especializada en movilidad inteligente, tecnologías de nueva energía y vehículos all-terrain.

El modelo ya está disponible en el mercado uruguayo de la mano de Mobility , con una propuesta que combina prestaciones, tecnología y capacidad para enfrentar distintos tipos de terrenos.

ROX 01 se mueve con propulsión eléctrica y utiliza un motor naftero turboalimentado de 1,5 litros que funciona exclusivamente como generador de energía. El resultado es una autonomía extendida que permitiría atravesar Uruguay de punta a punta dos veces sin necesidad de detenerse a cargar.

En conjunto, el sistema desarrolla 350 kW, equivalentes a unos 470 CV, y un torque máximo de 740 Nm. El motor eléctrico delantero entrega 150 kW y 340 Nm, mientras que el trasero aporta 200 kW y 400 Nm. La configuración ofrece tracción integral y una respuesta inmediata al acelerador.

Una aceleración que sorprende

La primera impresión al ponerse al volante está marcada por las dimensiones. El ROX 01 mide 5,29 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 3,01 metros y pesa 2.735 kilos en vacío. A pesar del tamaño, la respuesta del sistema eléctrico resulta contundente.

Con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, la entrega inmediata de torque de los motores eléctricos genera una respuesta potente que sorprende desde el primer momento. Y hay otro aspecto que se hace evidente al conducirla: aun a velocidades más altas, la respuesta del acelerador conserva una contundencia notable, haciendo que las recuperaciones se sientan especialmente rápidas para un SUV de este tamaño.

Autonomía extendida como diferencial

Uno de los aspectos centrales del ROX 01 es justamente su sistema de autonomía extendida. El vehículo equipa una batería de 56,1 kWh, de tecnología NMC y suministrada por CATL.

Según las cifras declaradas bajo el ciclo WLTC, puede recorrer hasta 235 kilómetros utilizando exclusivamente energía eléctrica. Cuando se suma el aporte del motor térmico como generador, la autonomía combinada llega a 1.115 kilómetros.

En la práctica, el planteo busca resolver una de las principales limitaciones asociadas a la movilidad eléctrica: la dependencia de la infraestructura de carga. El ROX 01 mantiene en todo momento la propulsión eléctrica, mientras que su sistema de generación a bordo aporta energía cuando es necesario, extendiendo el alcance disponible para afrontar recorridos más largos o territorios donde la red de carga puede ser limitada. El resultado es una experiencia de conducción eléctrica que no queda condicionada exclusivamente por la disponibilidad de un punto de carga.

Un interior pensado para viajar

Las dimensiones del exterior también se traducen en espacio dentro del habitáculo. El ROX 01 se ofrece en configuraciones de seis plazas, distribuidas 2-2-2, o siete plazas, con una disposición 2-2-3 .

El espacio es uno de los elementos que más se perciben durante la prueba, especialmente por la distancia entre ejes de 3,01 metros. El modelo apunta al familiar y recorridos de largas distancias con una configuración que prioriza el confort del usuario.

Con las seis o siete plazas en uso el baúl alcanza los 346 litros de capacidad, con cinco aumenta a 1.191 litros y, con dos plazas, llega a 2.175 litros.

La propuesta de ROX Motor, fundada en Shanghái en 2021, se basa en una fuerte apuesta por la innovación y la tecnología aplicada al vehículo. Con producción en China y Emiratos Árabes, la marca busca posicionarse como referente global para los entusiastas del estilo de vida outdoor.

A nivel tecnológico, el tablero incorpora una pantalla digital de 12,3 pulgadas y el sistema multimedia suma dos pantallas de 15,7 pulgadas, una ubicada en la zona central y otra destinada a los pasajeros traseros.

El sistema operativo ROX OS funciona sobre una plataforma Qualcomm 8155, de la misma familia tecnológica que Qualcomm desarrolla para el ecosistema de vehículos conectados y que también tiene presencia en la alta competición, a través de asociaciones con equipos como Mercedes-AMG PETRONAS y Ferrari en Fórmula 1.

Tecnología también fuera del asfalto

Fuera del asfalto, ROX 01 sorprende por la fluidez con la que atraviesa superficies irregulares y cambios de terreno. La combinación de la tracción integral eléctrica, los distintos modos de conducción y el recorrido de las suspensiones permite avanzar con naturalidad, sin que la conducción se vuelva brusca o demandante. Incluso ante desniveles, piedras o cruces de agua, la sensación al volante es de control y aplomo: las capacidades todoterreno no se perciben como un recurso extremo, sino como parte natural de la forma en que el vehículo se mueve.

En síntesis, ROX no es un 4x4 de enfoque tradicional que después busca adaptarse a la ciudad; es un SUV sofisticado que puede salir de su escenario habitual sin cambiar de carácter.

Un paquete amplio de seguridad

El ROX 01 obtuvo la calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad C-NCAP, respaldando una propuesta que combina protección estructural, seguridad activa y sistemas de asistencia a la conducción. Cuenta con ocho airbags, carrocería de acero y aluminio de alta resistencia, ABS, control de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendiente, sistema antivuelco y freno automático de retención.

A esto se suma un conjunto de asistencias que incluye cámaras con visión panorámica de 360 grados, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y cambio de carril, monitoreo de punto ciego y diferentes sistemas de advertencia. En conjunto, estas tecnologías buscan aportar mayor información y control al conductor, tanto en los desplazamientos cotidianos como en viajes de larga distancia.

Conclusiones

Después de la prueba, el ROX 01 dejó una impresión muy positiva. Es un SUV que sorprende desde distintos frentes, tanto por sus dimensiones y calidad de terminaciones como por la respuesta de sus dos motores eléctricos. A pesar de sus más de 2.700 kilos, se mueve con una agilidad que no se espera por su tamaño y ofrece un nivel de confort elevado, “premium”, especialmente pensado para viajes largos y para transportar a toda la familia.

El confort es, de hecho, uno de los puntos más destacados del modelo. El espacio disponible en las tres filas, la calidad del interior, las múltiples pantallas y el equipamiento tecnológico crean una experiencia cercana a la de vehículos de segmentos superiores. A eso se suma una buena posición de manejo y una suspensión que permite afrontar tanto el uso urbano como recorridos más extensos con un excelente nivel de comodidad.

Pero si hay un aspecto que diferencia al ROX 01, es su sistema de autonomía extendida. La posibilidad de utilizarlo como eléctrico en los desplazamientos cotidianos y contar con un generador para afrontar viajes largos le da una versatilidad poco habitual. Los 1.115 kilómetros de autonomía combinada declarada, junto con sus prestaciones, espacio interior y capacidades fuera del asfalto, convierten al ROX 01 en una propuesta particularmente completa y única para el mercado uruguayo.

El ROX 01 llega así a Uruguay con una fórmula poco habitual en el mercado local. Un SUV de grandes dimensiones que combina el confort de un vehículo de lujo, la respuesta de la propulsión eléctrica y la tranquilidad de contar con un generador para afrontar viajes largos.