Un salto para la oftalmología uruguaya: Clínica Prof. Albrecht Meerhoff introduce en el país la última tecnología para la cirugía de cataratas y vítreoretina

Con una historia familiar que lleva casi un siglo vinculada al campo de la oftalmología, la Clínica Prof. Albrecht Meerhoff se ha consolidado como una referencia en el país y la región , abarcando desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta el tratamiento de las patologías más complejas. Pero su trayectoria no solo se apoya en la experiencia acumulada, sino que también se combina con un compromiso permanente con la innovación , que a lo largo de las últimas décadas se ha materializado en la incorporación de nuevas tecnologías al país.

“ La oftalmología es la especialidad médica que más ha evolucionado en los últimos años y nosotros queremos ser los responsables de traer a Uruguay la última tecnología ”, sostuvo el médico oftalmólogo Martín Meerhoff, director de la clínica y tercera generación de su familia que se dedica a este campo.

En esta línea la médica oftalmólogo y directora de la clínica Gabriela De Feo señaló que, a lo largo de estas décadas, consideran haber aportado su granito de arena para que los uruguayos puedan acceder en el país a una calidad de cirugía oftalmológica y de atención comparable a la de los principales centros del mundo.

Es así que, en concordancia con este espíritu innovador, la institución sumó recientemente un equipo de última generación para cirugía de catarata y vítreo-retiniana , el primero en Uruguay y apenas el cuarto instalado en toda América del Sur, lo que representa un gran paso tecnológico para el sector.

Se trata de Unity de Alcon, una nueva plataforma quirúrgica que permite realizar tanto cirugías de catarata como procedimientos de retina con mayor precisión y seguridad. Una de las principales ventajas de este equipo es que reúne en un solo equipo funciones que antes estaban dispersas en varias máquinas, lo que hace que las intervenciones sean más rápidas, estables y cómodas para el cirujano y para el paciente.

DSC03132

Entre sus innovaciones se destaca un sistema llamado Fluidics Inteligentes, que ayuda a mantener el ojo estable durante toda la cirugía, incluso en casos complejos. También incorpora un sensor térmico que regula de forma automática la energía utilizada para fragmentar la catarata, protegiendo mejor los tejidos del ojo.

Para las cirugías de retina, Unity permite trabajar con instrumentos mucho más finos —como los de calibre 27, uno de los diámetros más pequeños que existen— lo que hace que las intervenciones sean menos invasivas y favorezcan una recuperación más rápida.

DSC03131

Esto se traduce en cirugías más cortas, seguras y eficaces, y hace que la experiencia del paciente sea mejor en cuanto a la recuperación visual, explicó De Feo.

Además de esta última incorporación, la clínica cuenta con una serie de equipos de última generación para diagnóstico.

"Contamos con equipos que son únicos en el país, como equipos para cirugía 3D y también con equipos que no son únicos en el país pero que hay pocos como el pentacam corvis, que sirve para valoración de córnea, para diagnósticos de queratocono y para preoperatorio de cirugía refractiva”, sostuvo De Feo.

A su vez, cuentan con equipos para el tratamiento de las maculopatías a través de biofotomodulación con el equipo Valeda.

“Estos tratamientos no son curativos, pero si nos permiten que la evolución de esa patología sea lo más lenta posible y darle una mejor calidad de vida al paciente”, contó el director y médico oftalmólogo Ricardo Vaczy.

Screen Shot 2025-12-15 at 11.08.46 Ricardo Vaczy, director de la clínica.

El valor del equipo y las claves que complementan la tecnología

Además de la tecnología, los directores de la Clínica Prof. Albrecht Meerhoff destacaron el valor del equipo -que actualmente está compuesto por más de 40 personas- a la hora de mantenerse a la vanguardia.

“Estas máquinas todavía no operan solas, nosotros seguimos siendo los que introducimos los instrumentos en el ojo del paciente y manejamos con los pedales que maniobras hacemos”, sostuvo Meerhoff.

Es por esto que el equipo apuesta a mantenerse actualizado mediante la participación en congresos, el seguimiento permanente de la literatura científica y la realización de cursos de capacitación de forma constante.

En esta línea Vaczy destacó también el rol que juegan las nuevas generaciones de doctores que se han incorporado a la clínica y la importancia de la formación y la subespecialización.

Además, mencionaron el valor del trato humano y cercano con los pacientes.

“Es fundamental el contacto con el paciente en el consultorio. Ahí uno busca tener un trato amable y sobre todo aplicar los conocimientos en darle al paciente los mejores tratamientos posibles. Una vez que pasamos al block, ahí si aplicamos toda la tecnología, contamos con la experiencia de los años de los cirujanos y el aporte que nos dan estos equipamientos de última generación”, detalló Vaczy.

Si bien las intervenciones más frecuentes que realizan son las cirugías de catarata y la cirugía refractiva, el equipo también lleva adelante procedimientos para tratar queratocono, crosslinking y anillos intracorneales, además de trasplantes de córnea, cirugías de glaucoma, cirugías pediátricas y operaciones de estrabismo en niños, entre otros.

La clínica, ubicada en Luis Alberto de Herrera 2044, ofrece consultas de lunes a viernes de 8 a 19 horas y cuenta con un servicio de urgencias disponible las 24 horas, los 365 días del año.