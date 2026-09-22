"Buscamos escuchar a los clientes": la estrategia de Claro para ofrecer servicios más simples

Uruguay atraviesa una etapa de madurez en materia de conectividad, con un acceso ampliamente extendido a los servicios móviles y fijos. En este contexto, las expectativas de los usuarios también cambiaron y contar con datos, voz y conexión dejó de ser un diferencial para convertirse en una condición básica del servicio .

Para Verónica Rudolph, directora de Claro Uruguay, ese escenario plantea un nuevo desafío para las empresas de telecomunicaciones: elevar la propuesta de valor y avanzar hacia servicios cada vez más digitales, simples y adaptados a las necesidades de las personas .

La compañía está presente en el mercado uruguayo desde 2004 y, según explicó la directora, ha acompañado ese proceso de transformación durante más de dos décadas.

En un mercado donde la conectividad ya forma parte de la vida cotidiana, innovar no pasa únicamente por ofrecer mayor velocidad o incorporar nuevas tecnologías . “La conectividad, que vos tengas datos, la voz cada vez se usa menos, los mensajes de texto ni que hablar. Que tengan datos es lo mínimo esperable que los usuarios pretenden y eso no puede fallar ”, señaló Rudolph.

El desafío, mencionó, pasa por agregar valor a la conectividad y hacer más sencilla la experiencia de los usuarios. El roaming es un ejemplo de ese cambio, ya que la expectativa es poder utilizar el servicio en otros países de forma similar a como se hace en Uruguay, sin trámites adicionales ni procesos que agreguen complejidad a la experiencia.

Ese cambio también alcanza a la relación entre las empresas y sus clientes. En Claro, sostuvo Rudolph, el objetivo es escuchar cuáles son las necesidades concretas y, a partir de allí, adaptar los productos y servicios. “Parte de lo que buscamos es escuchar a los clientes, ver qué es lo que los clientes necesitan y con eso transformar los productos para que sean de fácil acceso y de fácil usabilidad”, afirmó.

Verónica Rudolph, directora de Claro Uruguay.

La simplicidad se consolida así como uno de los ejes de esa estrategia. Para la ejecutiva, los servicios deben reducir al mínimo las trabas y fricciones, especialmente en un contexto en el que las personas están cada vez más acostumbradas a la inmediatez. Esa misma lógica se extiende a la atención, con opciones de autogestión para quienes prefieren resolver sus trámites de forma digital y canales presenciales para quienes todavía necesitan acompañamiento y asistencia.

Inteligencia artificial y tecnología aplicada al negocio

La transformación tecnológica también atraviesa los procesos internos de la compañía. Rudolph indicó que Claro utiliza herramientas de inteligencia artificial y otras tecnologías para analizar comportamientos de tráfico y consumo, anticipar necesidades de infraestructura y tomar decisiones vinculadas con el despliegue de la red.

La IA también se incorpora a áreas como marketing y al análisis de los comportamientos de los clientes, mientras que la virtualización y el uso de la nube forman parte de la evolución de la infraestructura tecnológica.

En el segmento corporativo, esta transformación se traduce además en una oferta que va más allá de los servicios tradicionales de voz y datos. La compañía incorporó soluciones de valor agregado vinculadas con omnicanalidad, rastreo vehicular y gestión de tareas, además de productos desarrollados junto a compañías tecnológicas como Microsoft, Amazon y Oracle.

Tecnología y cercanía con las empresas

La incorporación de nuevas herramientas no implica, para Claro, dejar de lado el vínculo humano. La directora dijo que la cercanía con los clientes continúa siendo un aspecto central, especialmente en el segmento corporativo.

En lugar de partir únicamente de un catálogo de productos, la compañía busca conocer las necesidades de cada empresa para identificar qué soluciones pueden resultar útiles. Esa aproximación, explicó, permite detectar necesidades que en algunos casos el propio cliente todavía no identifica.

La ciberseguridad es uno de los ejemplos. Mientras algunas empresas ya tienen incorporada la seguridad digital dentro de sus estructuras, otras —incluidas medianas empresas y pymes— todavía pueden no haber identificado determinadas vulnerabilidades vinculadas con el almacenamiento y la gestión de sus datos.

La misma lógica se extiende a los servicios en la nube y a otras soluciones digitales. En este escenario, los equipos comerciales y de soluciones asumen un rol cada vez más cercano al de una consultoría, con el foco puesto en comprender el funcionamiento de cada organización para detectar oportunidades de mejora y proponer herramientas que respondan a necesidades concretas.

Inversión para acompañar el crecimiento de la conectividad

El crecimiento del consumo de datos también exige una evolución permanente de la infraestructura. Rudolph señaló que la inversión de Claro está concentrada tanto en conectividad y redes como en el desarrollo de productos digitales.

A medida que aumenta el uso de datos, las redes deben ser redimensionadas para sostener la capacidad necesaria. Esto implica ampliar la infraestructura, sumar fibra y nuevos sitios y extender la cobertura hacia zonas más alejadas.

La apuesta también alcanza a nuevos productos y servicios digitales, algunos desarrollados dentro del grupo y otros mediante alianzas con emprendedores, pymes y empresas ya establecidas.

Una apuesta por seguir creciendo en Uruguay

De cara a los próximos años, Claro plantea continuar creciendo en el mercado uruguayo y profundizar su proceso de innovación. La ejecutiva recordó que el ingreso de la compañía al país en 2004 significó la llegada de un nuevo competidor al mercado de telecomunicaciones y sostuvo que la competencia impulsa a las empresas a mejorar sus propuestas.

La apuesta de Claro es seguir creciendo en el mercado uruguayo para seguir brindándole a los usuarios justamente lo que los usuarios necesitan y es mejores productos a mejores precios La apuesta de Claro es seguir creciendo en el mercado uruguayo para seguir brindándole a los usuarios justamente lo que los usuarios necesitan y es mejores productos a mejores precios

En ese camino, la compañía apuesta por combinar infraestructura, nuevas tecnologías y soluciones digitales con una relación cercana con sus clientes. Según Rudolph, el objetivo es que la tecnología sea cada vez más simple, accesible y capaz de responder a las necesidades concretas de personas y empresas.