BYD va por más en Uruguay y lanza su primer SUV con prestaciones off road: cómo es la Ti7 que llega con más de 1.000 km de autonomía

Sadar, representante e importador oficial de BYD en Uruguay, presentó este jueves la nueva Ti7 Super Hybrid, un SUV de gran porte que marca el ingreso de la marca a un segmento de mayor tamaño y con una orientación más aventurera.

El lanzamiento se realizó en la Aerosala del Aeropuerto de Carrasco bajo el concepto “Rompé la Matrix” , una consigna que apunta a presentar al modelo como una alternativa diferente dentro del mercado de SUV con prestaciones off road.

La Ti7 utiliza la plataforma DM-p (Dual Mode Performance) , el sistema híbrido enchufable de BYD orientado a vehículos de mayor desempeño. Cuenta con dos motores eléctricos, uno en cada eje , y un motor naftero 1.5 turbo que trabaja principalmente como generador.

El conjunto desarrolla más de 350 CV y 630 Nm de torque , con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos . La tracción integral es gestionada electrónicamente y permite distribuir la potencia entre los dos ejes de acuerdo con las condiciones del terreno.

“Tenemos un auto que en los traslados diarios lo podemos hacer en modo eléctrico y, cuando queremos ir a buscar esa aventura off-road, tenemos más de 1.000 kilómetros y el sistema all-wheel drive”, explicó Santiago Guelfi, director de Sadar.

Hasta 115 kilómetros en modo eléctrico

Uno de los principales atributos del modelo es su autonomía. La Ti7 puede recorrer hasta 115 kilómetros en modo completamente eléctrico, mientras que la autonomía combinada supera los 1.000 kilómetros.

La propuesta apunta así a cubrir tanto los desplazamientos urbanos cotidianos como viajes de larga distancia sin depender exclusivamente de la carga de la batería.

Además, el vehículo incorpora la función V2L, que permite utilizar la batería almacenada en la batería para alimentar dispositivos y equipos externos.

En materia de capacidades fuera del asfalto, la Ti7 cuenta con distintos modos de conducción para terrenos como barro, arena, nieve y montaña, además de funciones específicas para situaciones de baja adherencia o circulación a baja velocidad.

Una suspensión que adapta el comportamiento del SUV

Otro de los elementos destacados por Guelfi durante la presentación fue la suspensión adaptativa DiSus-C, tecnología que BYD incorpora por primera vez en un modelo de la marca que llega a Uruguay.

El sistema monitorea de forma permanente variables como la velocidad, el comportamiento del volante y la respuesta de los amortiguadores para modificar automáticamente la firmeza de la suspensión.

“Si vamos, por ejemplo, por un camino empedrado, la ablanda. Si vamos a alta velocidad, la endurece. Automáticamente. Eso lo hace todo solo el auto”, explicó el director de Sadar.

La Ti7 también incorpora elementos orientados al uso off-road, como el denominado giro tanque, que permite realizar maniobras de giro sobre su propio eje, y un modo de reptación para avanzar a baja velocidad en terrenos de mayor dificultad.

Con más de cinco metros de largo, el SUV apunta además a un uso familiar y de viajes largos. En el interior cuenta con una pantalla central de 15,6 pulgadas, tablero digital y asientos con regulación eléctrica, calefacción y función de masajes.

La versión más equipada suma, entre otros elementos, una heladera capaz de enfriar bebidas y otros productos hasta los 0 °C.

Dos versiones desde US$ 57.990

La Ti7 se ofrecerá en Uruguay en dos versiones, con precios que parten en US$ 57.990.

Según explicó Guelfi, la versión de entrada ya incorpora tracción integral, suspensión DiSus-C, los 115 kilómetros de autonomía eléctrica y sistemas de asistencia a la conducción. Las diferencias con la variante superior están principalmente vinculadas al equipamiento y el confort.

El lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento de la movilidad eléctrica en Uruguay. Según Guelfi, el mercado automotor lleva unas 49.000 unidades colocadas en lo que va del año y la expectativa de Sadar es que el mercado alcance las 70.000 unidades por primera vez.

El ejecutivo también destacó el crecimiento de los vehículos eléctricos, que de acuerdo con sus datos ya representan alrededor del 55% del mercado en los últimos meses.

En ese contexto, BYD busca ampliar su presencia más allá de los modelos orientados al uso urbano. “Es un producto súper innovador”, sostuvo Guelfi, quien señaló que la Ti7 apunta a llevar la tecnología de la marca hacia un vehículo con mayores capacidades para viajes y conducción fuera del asfalto.

La estrategia también se vincula con el desempeño comercial de la marca. Guelfi afirmó que BYD es actualmente la marca más vendida del mercado uruguayo y que el objetivo de Sadar es terminar el año manteniendo esa posición.

Con la Ti7, la automotriz suma así una alternativa híbrida enchufable de gran porte a su oferta local, con tracción integral, más de 350 CV, hasta 115 kilómetros de autonomía eléctrica y una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros.