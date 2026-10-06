Le hicieron creer que había ganado $651.000 en la tómbola y terminó estafada por más de $160.000

Una mujer de 77 años fue víctima de una estafa luego de que delincuentes la contactaran por teléfono y le hicieran creer que había ganado $651.000 en la tómbola .

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Según informó la Policía de Lavalleja en un comunicado, los estafadores le indicaron que, para poder acceder al supuesto premio, primero debía realizar una serie de depósitos. De esa manera, la mujer adelantó $77.000 con la expectativa de cobrar el dinero.

Sin embargo, la maniobra no terminó allí. Los delincuentes también le solicitaron una imagen de su tarjeta del Banco República (BROU) y posteriormente le retiraron $90.000 .

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De esta forma, la víctima perdió en total $167.000 entre los depósitos que realizó y el dinero retirado de su cuenta.

Delitos Complejos investiga la estafa

Tras advertir el engaño, la mujer presentó una denuncia y aportó a la Policía los registros y mensajes de las comunicaciones que mantuvo con los estafadores.

El material será documentado por Policía Científica y el Departamento de Delitos Complejos quedó a cargo de las actuaciones para intentar esclarecer el fraude informático.