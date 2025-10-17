Dólar
EDUCACIÓN

El desafío de transformar la educación te espera: cómo sumarte

Enseña Uruguay lanza su convocatoria para formar y acompañar a docentes que quieran transformar la educación de jóvenes en contextos vulnerables

17 de octubre 2025 - 17:37hs
FLYER CONVOCATORIA2025_WhatsApp

Con el objetivo de fortalecer y proteger las trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, Enseña Uruguay abre su convocatoria para participar en el Plan de Formación y Acompañamiento Docente. Esta propuesta gratuita busca formar y acompañar a profesionales comprometidos con brindar clases durante dos años en centros educativos de contextos vulnerables, contribuyendo así a una educación más equitativa y transformadora.

La actividad está dirigida a docentes habilitados en educación media pública DGETP, docentes con grupalidades en centros educativos público-privados, talleristas, profesionales y estudiantes universitarios avanzados de diversas carreras y abierta a quienes residan en Montevideo, Canelones, Maldonado y San José.

Durante dos años, los participantes recibirán formación continua, acceso a recursos y herramientas pedagógicas, y acompañamiento personalizado, además de integrarse a una comunidad de pares para reflexionar, intercambiar y enriquecer su trabajo en el aula.

Enseña Uruguay es una asociación civil sin fines de lucro, que desde hace 10 años trabaja para contribuir a minimizar las brechas educativas en la educación pública, con la convicción de garantizar una educación de calidad para cada estudiante, independientemente de su lugar de origen.

Desde 2014, más de 6.600 personas han postulado para formar parte de Enseña Uruguay. Un año más, la organización invita a quienes creen en el poder transformador de la educación a sumarse a esta experiencia que impulsa el desarrollo personal y profesional de sus participantes, al tiempo que ofrece la oportunidad de contribuir a una educación más equitativa y de calidad en Uruguay.

Los interesados en participar se pueden postular a través del siguiente link.

Educación Enseña Uruguay

