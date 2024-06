El halago de Microsoft a Uruguay, el potencial de su laboratorio y un nuevo proyecto junto a constructora local

“Es realmente inspirador ver el crecimiento y el impulso” que han tenido los laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft, el de Uruguay “fue uno de los primeros a nivel mundial y será la base de muchos otros que se continuarán construyendo en diferentes partes del mundo. Recién estamos comenzando”, remarcó Young.

Por su parte, el CEO de Teyma, Luis Gallo señaló que el objetivo de la compañía es implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar el diseño y la operación de los parques de generación de energía renovable en el país, “de forma de generar el máximo de energía posible de acuerdo a las características” de cada proyecto.

image.png Proyecto de Teyma en colaboración con Microsoft Presidencia de la República

Por ello destacó el hecho de que en Uruguay “ya existen en etapa de factibilidad proyectos asociados a hidrógeno verde que sumarán más de US$ 7.000 millones en inversiones”, en caso de concretarse.

“El uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la realidad virtual inmersiva, nos permite acelerar los procesos y mejorar la toma de decisiones de cara a la segunda transición energética de Uruguay", argumentó en relación al objetivo de Teyma.

A un año de la inauguración del laboratorio de Microsoft en Uruguay

La presentación del proyecto de Teyma junto a Microsoft, se realizó en el marco del "Welcome to the CO/LAB ERA", un evento organizado para celebrar el primer aniversario de AI Co-Innovation Lab, el laboratorio de Microsoft en Uruguay, el primero de la región y el tercero nivel mundial.

La actividad se desarrolló en el auditorio del LATU y además de Young y Gallo, el evento contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio; y el canciller, Omar Paganini, entre otras autoridades y empresarios de diversos rubros.

ia argimon.jpg Beatriz Argimón Presidencia de la República

La vicepresidenta de la República celebró el aniversario del laboratorio de Microsoft y recordó cómo se gestó la decisión de instalarlo en Uruguay.

"Después de caminos transitados en anteriores gobiernos, había llegado el momento decisivo de pensarnos en un auténtico hub en nuestra región" y eso fue porque "sin lugar a dudas, teníamos la certeza de que el camino que iniciábamos era una oportunidad de crecimiento y una oportunidad que el país no debía perder", recordó Argimón.

"Evidentemente no nos habíamos equivocado y ese tránsito que iniciamos hace un año muestra numéricamente que no estábamos equivocados”, remarcó la vicepresidenta.