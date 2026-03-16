EXPO Construye 2026 reunió a más de 24.000 personas y presentó las últimas tendencias en construcción

La edición 2026 de EXPO Construye volvió a posicionarse como el principal punto de encuentro para profesionales y empresas del ámbito de la construcción, el diseño, la arquitectura, el urbanismo y las inversiones. Con más de 24.000 asistentes y, según las primeras estimaciones, un aumento en el volumen de negocios respecto a la edición anterior , el espacio reafirmó su crecimiento y relevancia en el sector.

El evento permitió conocer las últimas novedades del sector, generar vínculos comerciales y explorar soluciones integrales para proyectos, desde la planificación hasta la ejecución.

En esta edición participaron más de 180 empresas y 400 marcas , con representación de países como México, Chile, Brasil, Argentina, Estados Unidos e Italia. Durante los tres días de exposición, los visitantes recorrieron los stands, asistieron a 51 charlas y conferencias, y accedieron a espacios exclusivos de networking.

Entre los ciclos destacados se realizó el Desayuno Útil de Somos Uruguay bajo el título “Infraestructura y desarrollo: oportunidades para el Uruguay que crece”, con la participación de la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, y de los intendentes Miguel Abella (Maldonado), Mario Bergara (Montevideo) y Felipe Algorta (Durazno).

En su intervención, el intendente Abella destacó el papel del sector en el crecimiento del departamento, señalando que la población de Maldonado aumentó un 23% entre 2015 y 2025, alcanzando cerca de 250.000 habitantes. “Ese crecimiento demanda servicios y condiciones que acompañen la expansión. En los últimos diez años se aprobaron más de 5 millones de metros cuadrados de construcción”, afirmó. Agregó que los trabajadores empleados en el sector crecieron un 46% y que la contribución al Banco de Previsión Social alcanzó los US$ 3.200 millones. “Maldonado se ha consolidado como un destino de residencia y de trabajo a nivel mundial”, concluyó.

EXPO Construye 2026 presentó además las últimas novedades en sistemas de construcción en hierro y galpones, herramientas y maquinaria, tendencias en piscinas y espacios de spa, y amplió el espacio dedicado a diseño de interiores, mobiliario a medida y cocinas personalizadas. Además, se exhibieron soluciones sanitarias, herramientas especializadas y tecnología de última generación.

El evento no solo fue un punto de encuentro para profesionales, sino también una experiencia abierta al público general, atrayendo a aficionados del bricolaje, trabajadores de la construcción, personas que planean remodelar su hogar y familias que buscaban descubrir nuevas herramientas y tecnologías.

Se entregaron premios en sorteos para visitantes, incluyendo herramientas, estadías en Enjoy Punta del Este y becas UDE para estudiantes, y se generaron aproximadamente 1.000 empleos directos e indirectos vinculados al evento.

La próxima edición de EXPO Construye está prevista para 2028, con el objetivo de seguir consolidándose como una plataforma de referencia para la innovación, el diseño y los negocios vinculados al sector de la construcción.