Fundación 3F entregó 1.000 becas y anunció nueva campaña para que más jóvenes terminen el liceo: conocé la propuesta

Este año, Fundación Familia Fogel (3F) alcanzó un hito significativo en su misión de mejorar las oportunidades educativas en Uruguay: becó a 1.000 jóvenes que habían abandonado la educación media, para que retomen sus estudios formales y puedan bachillerarse. El programa, creado para acompañar a estudiantes que tienen materias pendientes, permite que puedan retomar y terminar su educación con un formato personalizado y adaptado a las necesidades de la vida adulta.

La propuesta está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que hayan cursado en liceos públicos y que tengan hasta cinco materias pendientes. La beca cubre el 80% del costo en instituciones privadas que ofrecen planes flexibles, ya sea a través del curso de libre asistido o con tutorías personalizadas. Además, la posibilidad de cursar mediante la modalidad virtual continúa permitiendo que el programa llegue de manera efectiva a jóvenes de todo el país.

Nueva campaña en enero 2026 Debido a los resultados obtenidos y al compromiso demostrado por los estudiantes, Fundación 3F abrirá una nueva campaña de postulaciones en enero. Los jóvenes interesados podrán inscribirse a través del sitio web, que tiene un formato de ventanilla abierta, en el siguiente link.

Novedad: se lanza la Comunidad 3F Este año, además, la fundación presenta la Comunidad 3F, un espacio de encuentro donde alumnos y egresados podrán compartir experiencias. El objetivo es seguir acompañando más allá del aula, fortaleciendo la red de apoyo, tanto durante la trayectoria educativa, como después de ésta.

Declaración Luana, becaria que continua cursando, expresó: “Hace como seis años que había dejado el liceo, y hoy volver a verme estudiando, que el liceo se adapte a la vida adulta, que pueda sostenerse entre las complejidades del trabajo, las responsabilidades y los procesos personales, es algo que valoro muchísimo ya que es muy difícil de conseguir. La modalidad, la beca, los profesores, la contención… todo ha sido hermoso”. Para conocer más sobre el programa o postularse a la próxima campaña, visitar el siguiente link o seguir a Fundación 3F en redes sociales.