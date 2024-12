Indian celebra la Navidad con una propuesta que une arte, emoción y diseño

Para esta Navidad, Indian nos sorprende con Wish, una campaña que no solo abraza el espíritu festivo, sino que lo transforma en una experiencia multisensorial. Con una colaboración junto al destacado artista plástico uruguayo Carlos Presto, la marca redefine el concepto de escaparatismo, convirtiendo sus tiendas en obras de arte que dialogan con los deseos y emociones de la temporada.

WISH: más que regalos, emociones

La campaña Wish celebra el poder de los deseos desde dos perspectivas que se entrelazan. Por un lado, está el deseo representado en la búsqueda del regalo perfecto, ese detalle que expresa cariño y crea conexiones únicas. Para esto, Indian ofrece una amplia variedad de productos pensada para todos: desde el look ideal para las celebraciones, como su propuesta Máximo, con indumentaria masculina que mezcla estilo y comodidad; Indian Home, que ofrece una amplia gama de artículos de decoración para cada rincón del hogar; y su línea de accesorios con bijouterie y carteras que completan cualquier look, todo a precios accesibles, garantizando que cada cliente encuentre lo que necesita en un solo lugar.