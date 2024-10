Inteligencia artificial: las casas con domótica se extienden en Uruguay

ELIMINATORIAS Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Ecuador

Desde las empresas del sector aseguran que la aplicación de este tipo de tecnología en los hogares tiene como beneficio la comodidad, la seguridad, al poder simular presencia, y el ahorro energético a través de la programación.

Al ser consultados sobre el perfil de quienes incorporan tecnología en su hogar, las empresas del rubro mencionan un predominio de los jóvenes. La puerta de entrada a esta tecnología suele tener que ver con personas que conocieron esta tecnología en otros países o que prueban domóticas muy económicas y empiezan a interesarse por instalaciones más complejas.

A futuro, operadores coinciden en que la inteligencia artificial (IA) tendrá un importante impacto en el sector y que de aquí a algunos años todos tendrán algo de domótica en sus hogares, si es que ya no lo tienen.

“Lo que está empezando a empujar fuerte es la integración con la IA. Esta se va a ir sumando a todo lo que son los asistentes de voz”, adelantaron desde Ikatu.

En espacios pequeños, una primera inversión en domótica puede ir desde los US$ 500 a los US$ 1.000. Asimismo, en los proyectos más grandes, la inversión en domótica no implica más del 1% del valor de la casa.