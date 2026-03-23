Inversiones en tiempos de guerra: qué están recomendando los estrategas financieros

La empresa especializada en gestión patrimonial y mercado de capitales PUENTE Uruguay realizó la segunda edición de su webinar mensual “Market Brief : Qué pasó, qué viene y oportunidades de inversión” , que busca aportar una mirada clara sobre la realidad global para orientar mejor las decisiones en los portafolios de activos.

Stefano Drag o, Jefe de Estrategia de la compañía, estuvo a cargo del encuentro virtual, e inició la sesión abordando el conflicto geopolítico que estalló recientemente en Medio Oriente.

En cuanto a los tres grandes escenarios proyectados en relación al conflicto y su impacto en los mercados, destacó que existe un 55% de probabilidad que se dé una estabilización en semanas , según los analistas. En tanto, un 30% prevé una duración también acotada , pero con una negociación nuclear, causando un impacto en los mercados un poco más volátil. Por último, un 15% prevé un colapso a nivel global , con un “shock fenomenal” en los commodities energéticos y una caída muy fuerte en el mercado accionario.

Drago realizó un repaso del desempeño del S&P 500 en los diez conflictos bélicos que hubo desde 1990, y aseveró que “la historia es categórica” . En estos casos, el índice de Standard & Poor’s cayó en promedio un 5% y luego tuvo un rebote de un 27% desde el piso en tan solo 47 días. A su vez, nueve de estos llegaron a su fin con un mercado positivo. En este sentido, describió que, tras el pánico inicial, se ha dado una corrección total en los siguientes 22 días, dando paso a una recuperación “fuerte y veloz”.

“A pesar de todo el ruido que hemos visto en los mercados en el mes de febrero de muchísima volatilidad, los mercados en su mayoría respondieron positivamente”, concluyó en un repaso del cierre de los mercados en febrero y su evolución desde el comienzo de 2026. Destacó el desempeño de los mercados emergentes, las empresas estadounidenses de mediana capitalización y el mundo desarrollado excluyendo a Estados Unidos.

Explicó que las dos más rezagadas han sido las empresas estadounidenses de gran capitalización orientadas al crecimiento y las llamadas “7 Magníficas”, algo dado por una rotación entre diferentes segmentos, industrias y regiones, que Drago destacó como “saludable” para el mercado.

Entre los activos con peor desempeño en febrero, se ubicaron las tecnológicas de megacapitalización, las acciones globales orientadas al crecimiento y el sector de viajes y turismo. En contraste, los mayores avances se registraron en las acciones de valor y materiales, de servicios públicos y de energía, que destacan como activos de refugio.

Drago subrayó que no se han visto impactos muy fuertes en los mercados porque “los mueven los resultados de las empresas”, y los últimos reportes del S&P 500 del último trimestre de 2025 demostraron un gran desempeño, con el máximo crecimiento de ingresos desde el tercer trimestre de 2022 y un margen neto positivo récord en el histórico desde 2009.

“Estar posicionados en estas empresas de calidad, en particular en las ‘7 Magníficas’, es importante y prácticamente hasta mandatorio”, sostuvo. A pesar de que el mercado esté escéptico del impacto de las inversiones en inteligencia artificial y esto ha provocado la caída de las acciones de estas empresas, desde PUENTE consideran que esta tecnología llegó para quedarse y, en el mediano plazo, terminarán viéndose favorecidas.

“Lo que buscamos es que los inversores logren tener paciencia en este momento de alta volatilidad e incertidumbre, para que luego se termine reflejando en los resultados cuando haya pasado este pánico”, expresó.

Drago recalcó que mantener la calma es una de las virtudes más grandes de un inversor en momentos como este, porque la recuperación “es tan fuerte y veloz que es imposible hacer market-timing con los diferentes activos”.

En esta línea, sugirió llevar a cabo una diversificación balanceada, puesto que un portafolio bien estructurado hará transitar el momento de elevada volatilidad de la mejor manera.

En concreto, recomendó apostar por un fondo multiactivo de una de las casas de fondos más grandes del mundo. Respaldado por su trayectoria y alta liquidez diaria, también destaca por su distribución mensual, ingresos consistentes y flexibilidad, logrando adaptarse a los diferentes eventos de shocks en el mercado.

A lo largo de la exposición, los asistentes pudieron enviar preguntas, que fueron respondidas por Drago en el final de la sesión.

Con la consolidación de estos encuentros mensuales, PUENTE reafirma su compromiso con un acompañamiento cercano y profesional a sus clientes en Uruguay, asegurando la administración de su capital desde una mirada estratégica y actualizada.