KFC planea invertir más de US$ 12 millones en Uruguay y abrir 25 locales en los próximos cinco años

Específicamente, durante este año se sumarán al menos dos nuevos puntos de venta, uno de esos ya confirmado en Nuevocentro. Estos locales ofrecerán la modalidad en la calle (in-line) y también formato de servicio al auto (drive-through). Cada uno de esos puntos de venta, supondrán una inversión estimada de entre US$ 500 mil y US$ 600 mil. De esta manera, la empresa prevé invertir más de US$ 12 millones para desarrollar la red de locales.