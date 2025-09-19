La gala de Endeavor Uruguay reunió a más de 650 empresarios: los temas que marcaron la mayor cena de networking del país

Se llevo a cabo la decimonovena edición de la Gala de Endeavor Uruguay , considerada la mayor instancia de networking empresarial del país. El evento tuvo lugar en el Centro de Eventos del LATU y reunió a líderes de destacadas empresas locales e internacionales, emprendedores, inversores, así como autoridades del gobierno y referentes del ámbito político.

Este evento, que representa la principal fuente anual de recaudación de fondos para la organización, contó con la participación de más de 100 compañías.

Este año, el orador principal fue Matías Woloski, cofundador de Auth0 —la reconocida plataforma de identidad para desarrolladores— y de Portal Bosque, una fundación uruguaya que integra naturaleza, arte y tecnología para reimaginar la educación, explorando además el uso de la inteligencia artificial en nuevos modelos de aprendizaje.

Gala 25 - 159 (1)

Endeavor, que mantiene operaciones en varios países del mundo, está liderando el movimiento global de emprendedores de alto impacto. Su misión es catalizar el crecimiento a largo plazo de los países al seleccionar emprendedores y acelerar su crecimiento, ofreciéndoles mentorías, capacitaciones conexiones internacionales, acceso a nuevos mercados y acercándolos a inversores.

Gala 25 - 054

La organización busca multiplicar la experiencia de estos modelos de rol para que la cultura emprendedora penetre en toda la sociedad.

Gala 25 - 029

En el año de su 25.º aniversario en Uruguay, Endeavor celebra la selección de más de 70 emprendedores de alto impacto, provenientes de más de 50 empresas que, en conjunto, han generado más de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el país.