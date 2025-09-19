Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
niebla
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / GALA DE ENDEAVOR

La gala de Endeavor Uruguay reunió a más de 650 empresarios: los temas que marcaron la mayor cena de networking del país

Más de 650 empresarios se dieron cita en la Gala de Endeavor Uruguay, el evento clave para impulsar el emprendimiento, la innovación y la creación de empleo

19 de septiembre 2025 - 13:40hs
Gala 25 - 060
foto hsbc gala
mesa gala
Foto cinco gala
Gala 25 - 035 (1)
foto ocho gala
Gala 25 - 107
Gala 25 - 116 (1)
foto seis gala
General

Se llevo a cabo la decimonovena edición de la Gala de Endeavor Uruguay, considerada la mayor instancia de networking empresarial del país. El evento tuvo lugar en el Centro de Eventos del LATU y reunió a líderes de destacadas empresas locales e internacionales, emprendedores, inversores, así como autoridades del gobierno y referentes del ámbito político.

gala foto unoo

Este evento, que representa la principal fuente anual de recaudación de fondos para la organización, contó con la participación de más de 100 compañías.

Gala 25 - 051

Este año, el orador principal fue Matías Woloski, cofundador de Auth0 —la reconocida plataforma de identidad para desarrolladores— y de Portal Bosque, una fundación uruguaya que integra naturaleza, arte y tecnología para reimaginar la educación, explorando además el uso de la inteligencia artificial en nuevos modelos de aprendizaje.

Gala 25 - 159 (1)

Endeavor, que mantiene operaciones en varios países del mundo, está liderando el movimiento global de emprendedores de alto impacto. Su misión es catalizar el crecimiento a largo plazo de los países al seleccionar emprendedores y acelerar su crecimiento, ofreciéndoles mentorías, capacitaciones conexiones internacionales, acceso a nuevos mercados y acercándolos a inversores.

Gala 25 - 054

La organización busca multiplicar la experiencia de estos modelos de rol para que la cultura emprendedora penetre en toda la sociedad.

Gala 25 - 029

En el año de su 25.º aniversario en Uruguay, Endeavor celebra la selección de más de 70 emprendedores de alto impacto, provenientes de más de 50 empresas que, en conjunto, han generado más de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el país.

_GALA_25_v3
Temas:

Endeavor gala Endeavor Uruguay empresarios LATU

Seguí leyendo

Las más leídas

Gato de pajonal en Artigas
NUEVO REGISTRO

Nuevo registro un gato de pajonal en Artigas: los detalles de esta especie que está en "peligro de extinción" en Uruguay

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron al regresar a Estados Unidos
ATLETISMO

La timidez de Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos; mirá el video y su reacción

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar