Montevideo refuerza su posición como hub estratégico en la región

Montevideo celebró un hito en su consolidación como centro logístico estratégico con la incorporación de tres nuevos buques a la flota de la naviera internacional RORO Shipping Company (RSC). La presentación de los buques RSC Integro (ex Provincias Unidas), RSC Caribe (ex Eurocargo Valencia) y RSC Incesante (ex Expreso del Plata I) marca un avance significativo en la expansión de las rutas comerciales desde Uruguay hacia América Latina, el Caribe y Centroamérica.