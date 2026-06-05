Un hincha recorrió Uruguay de rodillas para pedir dos sueños: ganar el Mundial y cuatro años de compras gratis

La promoción, lanzada por primera vez en el Mundial pasado, vuelve con el mismo premio, uno capaz de generar deseo e impacto real en la vida de las personas.

La campaña parte de un ritual clásico en cada Copa del Mundo: los pedidos de los hinchas. Que los jugadores lleguen en plenitud, que el sorteo sea favorable y que regresen las promociones que acompañan cada Mundial. En ese universo de deseos compartidos, La hazaña del hincha incorpora uno más, el de ganar la promoción y llevarse cuatro años de compras gratis.

Sobre el enfoque creativo de la campaña, Sebastián Mir , Director General Creativo de Punto Ogilvy, destacó el tono de la idea dentro de su categoría. “ El uso del humor, sin perder el amor por la camiseta, es un recurso poco explorado al momento de comunicar en tiempos de Mundial , donde suele llover una gran cantidad de mensajes que intentan conectar a través de la emotividad y la nostalgia”.

Desde Grupo Disco Uruguay, el objetivo era comunicar la promoción sin perder cercanía ni espíritu mundialista.

Sobre esto, habló Martín Gómez, Gerente de Marketing y Transformación Digital de Grupo Disco Uruguay. “Necesitábamos comunicar la promoción más importante del momento: la posibilidad de ganar 4 años de compras gratis, un premio con el que todos soñamos. Para lograrlo, apostamos a conectar desde un lugar muy cercano a los uruguayos: nuestra forma única de vivir el fútbol. A través de un hincha apasionado y con un toque de humor, logramos transmitir ese deseo compartido de ganar… las compras hasta el próximo Mundial —y por qué no— el Mundial también”.