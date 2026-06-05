Un hincha recorrió Uruguay de rodillas para pedir dos sueños: ganar el Mundial y cuatro años de compras gratis

La promoción, lanzada por primera vez en el Mundial pasado, vuelve con el mismo premio, uno capaz de generar deseo e impacto real en la vida de las personas.
La campaña parte de un ritual clásico en cada Copa del Mundo: los pedidos de los hinchas. Que los jugadores lleguen en plenitud, que el sorteo sea favorable y que regresen las promociones que acompañan cada Mundial. En ese universo de deseos compartidos, La hazaña del hincha incorpora uno más, el de ganar la promoción y llevarse cuatro años de compras gratis.
Embed - La hazaña del hincha | Grupo Disco Uruguay
Sobre el enfoque creativo de la campaña, Sebastián Mir, Director General Creativo de Punto Ogilvy, destacó el tono de la idea dentro de su categoría. “El uso del humor, sin perder el amor por la camiseta, es un recurso poco explorado al momento de comunicar en tiempos de Mundial, donde suele llover una gran cantidad de mensajes que intentan conectar a través de la emotividad y la nostalgia”.
Desde Grupo Disco Uruguay, el objetivo era comunicar la promoción sin perder cercanía ni espíritu mundialista.
Sobre esto, habló Martín Gómez, Gerente de Marketing y Transformación Digital de Grupo Disco Uruguay. “Necesitábamos comunicar la promoción más importante del momento: la posibilidad de ganar 4 años de compras gratis, un premio con el que todos soñamos. Para lograrlo, apostamos a conectar desde un lugar muy cercano a los uruguayos: nuestra forma única de vivir el fútbol. A través de un hincha apasionado y con un toque de humor, logramos transmitir ese deseo compartido de ganar… las compras hasta el próximo Mundial —y por qué no— el Mundial también”.