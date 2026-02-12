Dólar
Cáncer

Un hito en la lucha contra el cáncer infantil: el Hospital de Día de la Fundación Pérez Scremini obtiene certificación internacional de calidad

La Fundación Pérez Scremini certificó su Hospital de Día bajo la norma UNIT-ISO 9001:2015, reafirmando su compromiso con la calidad en oncología pediátrica

12 de febrero 2026 - 16:27hs
DSC01498
DSC01443
DSC01513

En el marco de febrero, Mes de la Fundación Pérez Scremini, y del 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la Fundación oficializó la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma UNIT-ISO 9001:2015 para el Hospital de Día, otorgada por UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas).

La certificación fue otorgada el 17 de diciembre y se formalizó el martes 10 de febrero con la entrega del certificado, que contó con la presencia de autoridades de UNIT, entre ellas el Ing. Fernando Gómez, Director; el Ing. Claudio López, Gerente de Evaluación de la Conformidad; y el Sr. Alberto Grappiolo, Responsable de la Unidad de Comercialización, Marketing y Comunicación de UNIT. Este hito institucional reafirma el compromiso de la Fundación con la calidad, la mejora continua y la excelencia en la atención que brinda a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

DSC01507

Este reconocimiento es el resultado de un trabajo sostenido y colectivo, del cuidado en cada proceso y del compromiso cotidiano de los equipos del Hospital de Día. El proceso de certificación implicó una revisión integral de los procesos, la identificación de oportunidades de mejora y el seguimiento permanente de acciones orientadas a fortalecer una atención humana, segura y responsable.

Desde la Fundación se destaca especialmente el trabajo del equipo que acompañó este proceso de forma comprometida y constante, revisando la norma, impulsando mejoras y dando seguimiento a cada acción hasta alcanzar este objetivo, así como el involucramiento de todas las áreas que hicieron posible la certificación.

La certificación UNIT-ISO 9001:2015 representa un paso muy importante para continuar fortaleciendo la calidad del servicio y se suma a las acciones que la Fundación impulsa desde hace más de 30 años en la lucha contra el cáncer infantil, reafirmando su compromiso con una atención integral y de excelencia.

Sobre la Fundación Pérez Scremini

La Fundación Pérez Scremini es el único centro especializado en oncología pediátrica de Uruguay y brinda una atención integral 100% gratuita a niños y adolescentes con cáncer de todo el país. Su modelo de atención incluye diagnóstico, tratamientos, hospedaje y traslados, asistencia psicosocial, educación y rehabilitación.

Durante 2025, la Fundación atendió a 1.477 pacientes, realizó 9.052 consultas, 9.842 estudios de laboratorio y 2.740 tratamientos de quimioterapia, con un 51% de pacientes provenientes del interior del país. Su trabajo es posible gracias a un equipo interdisciplinario y al compromiso de funcionarios y voluntarios que acompañan a las familias en todo el proceso de la enfermedad.

Febrero es el Mes de la Fundación Pérez Scremini, una instancia para sensibilizar y concientizar sobre los desafíos que enfrentan los pacientes y sus familias, así como también reforzar el compromiso colectivo con la cura del cáncer infantil.

