Apple lanzó su primer celular plegable: cuánto costará en Uruguay

Apple presentó al mundo sus nuevos iPhone , con la novedad del Duo, su primer celular plegable , además de los 18 Pro y Pro Max, dos generaciones de Watch y los AirPods 5. Fue el primer evento de setiembre conducido por John Ternus, el nuevo director ejecutivo de la compañía. En Uruguay, las tiendas ya manejan estimaciones para su llegada.

El iPhone Duo está construido en titanio , tiene un tamaño similar al de un pasaporte y combina una pantalla exterior de 5,4 pulgadas con una interior de 7,6 pulgadas, 80% más grande que la del 18 Pro. Admite su uso en cualquier orientación, incluso parcialmente plegado, e incorpora una función multitarea como la de los iPad. Su par de baterías asegura 24 horas de uso.

Más adelante, el plegable sumará soporte para el uso de Apple Pencil con USB-C en ambas pantallas . Es una línea nueva, al igual que lo fue el Air el año pasado, y una tendencia que otros grandes fabricantes ya venían incorporando.

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Los 18 Pro y Pro Max mantienen un diseño similar al del 17 Pro, con nuevos colores y una cámara de vapor tres veces más grande para gestionar el calor. Incorporan el chip A20 Pro y una cámara principal con apertura variable. En batería dan el mayor salto de la historia de los iPhone: 24 horas en el 18 Pro y 30 en el 18 Pro Max , con una carga del 50% en 15 minutos.

El evento también dejó dos Apple Watch nuevos —Series 12 y Ultra 4— con indicadores de "Disposición", "Edad biológica" y "Longevidad", y los AirPods 5, que llevan la cancelación activa de ruido a toda la gama, con una reducción 50% mayor a la generación anterior y hasta 20 horas de batería.

Cuánto costará el iPhone Duo y el iPhone 18 Pro en Uruguay

maximstore, tienda especializada en Apple, estima que el iPhone 18 Pro se venderá en el país a partir de US$ 2.049 y el 18 Pro Max desde US$ 2.199, mientras que el Duo arrancará en US$ 3.599. Los tres modelos se comercializan en configuraciones que van desde los 256 GB de almacenamiento hasta los 2 TB.

Desde Mundomac, otro de los distribuidores locales, señalaron que todavía no manejan precios definitivos, pero anticipan una suba. Según se estimó que, tomando como referencia el precio de lanzamiento del iPhone 17 Pro y del 17 Pro Max, la serie 18 costará entre US$ 100 y US$ 200 más que la generación anterior en Uruguay.

Sobre la disponibilidad tampoco hay definiciones. Mundomac no tiene todavía fecha de arribo y espera contar con los dispositivos antes de fin de año