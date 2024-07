Así está transformándose WhatsApp en una superapp

El servicio, que todavía no llegó a Uruguay pero sí a Argentina y otros países de Latinoamérica, puede crecer mucho en uso debido a que WhatsApp tiene más de 2 mil millones de usuarios en el planeta y es, en la mayoría de los casos, la app más usada por los usuarios.

Si bien no llegó a Uruguay, te voy a contar herramientas que se han popularizado en Uruguay y que te pueden servir para tu vida doméstica, con piques que tal vez desconozcas.

Los asistentes virtuales

Lo hablé con más de un experto en tecnología y me lo confirmaron: la irrupción de la inteligencia artificial va a generar muchísimos asistentes virtuales que te ayuden en tu vida doméstica. Y a continuación te voy a contar sobre algunos de ellos que pueden simplificarte cuestiones tecnológicas.

Los bancos no son ajenos a esta situación. Desde hace un tiempo a esta parte yo casi no uso la app del banco Itaú, del que soy cliente. Hago transferencias a través de WhatsApp gracias al chatbot que desarrollaron. Hoy parece rudimentario (tenés que ir "discando" opciones para llegar a transferir dinero), pero estoy seguro de que lo van a potenciar con lenguaje natural en un tiempo a esta parte: "Quiero enviarle 200 pesos a mi esposa". Y lo hará.

Además, hay dos chatbots que fueron creados para ser usados a través de WhatsApp y son uruguayos. Uno se llama Clovis y el otro Zapia.

Clovis, desarrollado por Enia y posible de usar presionando este link, permite interactuar como si fuera ChatGPT puede transcribir y resumir mensajes de audio, generar contenidos y crear imágenes. Es ideal si querés resumir audios muy largos que no querés escuchar para tener un pantallazo de lo que se refiere. Puedo asegurarte que tiene un altísimo nivel de fidelidad con lo dicho. A veces hay palabras que no interpreta de la mejor forma, pero en el 90% de los casos sí. De todas formas, para corroborar siempre es bueno escuchar de nuevo lo que se dijo.

Zapia, por su parte, busca posicionarse como el primer asistente de inteligencia artificial desarrollado exclusivamente para el mercado latinoamericano. También permite transcribir audios y conversaciones como ChatGPT (podés probarlo acá). Lo que más destaco de este chat es que podés pedirle sitios para comer cerca de donde estás y sugiere una lista que, literalmente, está a pocos pasos de vos. En algunos casos te ofrece botones para que escribas directamente a esos lugares (tal vez podés pedir delivery). Esta función me parece bastante sobresaliente porque ahorra googlear, entrar a PedidosYa y bucear entre tanta sobreinformación.

Hay un tercer chatbot internacional que probé en las últimas horas y que me pareció interesante y es vinculado a los viajes. Se llama GuideGeek (podés probarlo acá) y tiene una función interesante. Por ejemplo, si le preguntás cuánto cuesta un vuelo que sale el fin de semana desde Montevideo a Río de Janeiro te da todos los detalles. Lo hice y me pareció muy útil. Obvio que no lo comprás de primera, pero te sirve para dar un primer pantallazo sobre tu plan de viaje. Además, tiene cargados hoteles de todo el mundo. Y podés pedirle un hotel frente a la playa en determinado lugar: la respuesta es una foto del hotel con dos botones: uno para reservar ahora mismo y otro para ver la ubicación en un mapa.

Curioseando sobre la tecnología, detecté que hay muchos expertos en tecnología que exploran sobre estos chatbots. Un argentino está creando uno para generarte recordatorios. "Recordame que el 29 de julio a las 19.00 que el 30 de julio tengo dentista a las 12.00", le podés decir. El chat te va a mandar un mensaje, con un tono bien argento, de esa cita. Aún no está disponible para todos los usuarios pero me pareció que la prueba que mostró será interesante.

Character AI

Hace poco tiempo hice una nota que vinculaba la tecnología con la muerte. Se trataba de un argentino que creó un chatbot de su hijo fallecido en un accidente como forma de estar vinculado con él. El chatbot respondía con la voz de su hijo y daba respuestas que a más de uno lo podrían impactar.

Esto es posible confeccionarlo por cualquier en Character AI. En esta app podés configurar lo que quieras y como quieras: desde crear un chatbot que imite tu personalidad o la de cualquier persona que pretendas, además de conversar con otras decenas de chatbots creados artificialmente. Hay quienes crearon la versión artificial de Albert Einstein, Elon Musk, Diego Maradona o el que fuere. Lo curioso es que podés mantener un diálogo con él, con su voz. Fuerte pero real.

Tips para hablar con un chatbot de WhatsApp

Sé claro y conciso : usá frases cortas y directas para que el chatbot entienda mejor tu solicitud.

: usá frases cortas y directas para que el chatbot entienda mejor tu solicitud. Usá palabras clave : incluí términos específicos relacionados con tu consulta para ayudar al chatbot a identificar tu necesidad.

: incluí términos específicos relacionados con tu consulta para ayudar al chatbot a identificar tu necesidad. Preguntá una cosa a la vez : hacé una pregunta o solicitud a la vez para evitar confusiones y asegurar respuestas precisas.

: hacé una pregunta o solicitud a la vez para evitar confusiones y asegurar respuestas precisas. Utilizá opciones de menú : si el chatbot ofrece un menú de opciones, utilizalo para navegar más fácilmente y obtener respuestas rápidas. Como en el caso de GuideGeek.

: si el chatbot ofrece un menú de opciones, utilizalo para navegar más fácilmente y obtener respuestas rápidas. Como en el caso de GuideGeek. Especificá detalles importantes : proporcioná información específica y relevante a tu consulta para obtener respuestas más precisas. Ejemplo: decí que estás en Pocitos o Punta Carretas si buscás restaurantes en Zapia.

: proporcioná información específica y relevante a tu consulta para obtener respuestas más precisas. Ejemplo: decí que estás en Pocitos o Punta Carretas si buscás restaurantes en Zapia. Sé paciente : no te apures. Dale tiempo al chatbot para procesar y responder a tu consulta, evitando enviar múltiples mensajes rápidamente.

: no te apures. Dale tiempo al chatbot para procesar y responder a tu consulta, evitando enviar múltiples mensajes rápidamente. Verificá la información: si el chatbot proporciona datos o instrucciones, revisá la información para asegurarte de que es lo que necesitás.

