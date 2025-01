La historia del joven que creó un parlante con IA para su abuelo y una cámara para saber dónde estacionar

Su vida ha sido, sobre todo, autodidacta . Pese a que estudió en un secundario técnico con orientación en electrónica , y adquirió conocimientos técnicos y aprendió a programar , no fue nunca a la universidad. De todas formas, buscó siempre proyectos propios que lo esforzaran a aprender cosas nuevas .

"Me pongo un objetivo muy altruista y aprendo lo que sea necesario para que pase", contó Cereigido a El Observador.

La explosión de su popularidad

El año pasado viajó a México por unos meses para trabajar y aprovechó para adquirir una impresora 3D con la intención de avanzar en sus proyectos personales. Este dispositivo, debido a su método de impresión, crea líneas en los objetos que produce, pero al observarlos, nadie dudaría que se trata de algo confeccionado con una 3D.

Cereigido descubrió una técnica llamada "Fuzzy Skin", que permite generar una textura rugosa en la superficie de los objetos impresos. Subió un video sencillo explicando cómo lo descubrió y lleva casi 24 millones de reproducciones.

Con ese espíritu creó RecordAi, un asistente basado en inteligencia artificial que funciona a través de WhatsApp y permite a los usuarios organizar su día mediante recordatorios, listas y mensajes.

El asistente se caracteriza por su interfaz completamente conversacional, sin necesidad de aplicaciones adicionales, y su capacidad de interpretar tanto texto como mensajes de voz de manera natural. Está hecho para entender la forma de expresarte, "como si fuera un amigo".

Este sería un ejemplo de la interacción: "Recordame comprar yerba hoy a la tarde", le enviás... y llegada la hora te envía el mensaje: "Che, boludo, no te olvides de comprar yerba".

Le preguntó a su audiencia quiénes estarían interesados en tener esta herramienta. Y más de 5 mil personas se anotaron en una lista. Tras abrir una primera beta y empezar a monetizar su producto, Juan está mejorando el servicio y apuntando a generar más.

La cámara que le detecta dónde estacionar

Uno de sus proyectos más virales fue el prototipo de cámara conectada que utiliza inteligencia artificial para avisarle si hay espacio disponible para estacionar en su cuadra antes de llegar a su casa. Este dispositivo se conecta a RecordAi, permitiendo al usuario interactuar con la cámara mediante mensajes de WhatsApp.

"Dije: 'Qué piola estaría que RecordAitenga visión y me pueda decir antes de llegar a casa si hay lugar en la cuadra o no , y si no, sigo de largo'", contó, y se puso manos a la obra.

Aunque no requirió un entrenamiento avanzado del modelo de inteligencia artificial, Juan aclaró que el sistema aún tenía limitaciones en cuanto a distinguir entre diferentes objetos en la calle.

De todas formas, para el video que mostró, los resultados son fascinantes.

Ato, el parlante para su abuelo

Su abuelo se lleva muy mal con los celulares. "Con suerte, le pega al numerito para llamar a alguien porque no usa el teléfono, no le gusta, no lo quiere aprender", contó Juan.

Y le buscó la vuelta para que pueda usar la tecnología sin que tenga que interactuar con una pantalla.

Así surgió Ato, un dispositivo diseñado específicamente para adultos mayores, que permite interactuar con inteligencia artificial a través de comandos de voz.

Además de permitir un diálogo con la inteligencia artificial, tiene una que lo ayuda a estar más cerca de su familia. Puede recibir recordatorios programados tanto por el usuario como por familiares. Por ejemplo, si su abuelo se cayó puede avisarle a su hija simplemente hablándole.

Además, un familiar puede configurarle que tome una pastilla a determinada hora gracias a RecordAi y el sistema ejecuta el comando a la hora asignada.

El proyecto le llevó tiempo y tenía mucha expectativa cuando se lo fue a mostrar a su abuelo en Mar del Plata, donde vive. "No te das una idea el cagazo que yo tenía de mostrarle eso a mi abuelo", indicó.

"Tenía miedo de que se frustre muy rápido y que capaz todo el proyecto no lo pueda probar como yo quería", recordó.

Con más de 2,6 millones de reproducciones, el video se viralizó con mucha velocidad. Y la cantidad de mensajes que llegaron a su casilla fueron incalculables. "Nunca me había pasado que tantos mensajes me hayan llegado tan sentidos. Mensajes de 'necesito esto para mi mamá', 'necesito esto para mi abuela'. Veo una necesidad muy genuina del otro lado y siento que hay algo muy lindo para solucionar acá", contó.

Lo que se viene a futuro y qué piensa sobre la IA

Juan pretende mejorar los prototipos de sus productos, integrar más funcionalidades y explorar nuevas aplicaciones de inteligencia artificial.

A largo plazo, su intención es crear un ecosistema interconectado donde los productos interactúen entre sí y con otros agentes, ampliando las posibilidades de asistencia para usuarios.

Aunque mencionó que la IA puede generar un "sedentarismo cognitivo", destacó las posibilidades que ofrece: "Hoy la IA me está dando superpoderes", afirmó.

A futuro, prevé un aumento de agentes que hagan tareas por los usuarios. Como considera que la tecnología está evolucionando hacia una interacción más humana y natural, será más habitual un vínculo más conversado con la tecnología.

"Creo que estamos yendo hacia un lado donde estos agentes interpretan la intención del usuario", reflexionó.