La IA que mostró a Brad Pitt y Tom Cruise peleando sale al público, pero con restricciones

ByteDance lanza Dreamina Seedance 2.0 en CapCut , su nuevo modelo de generación de video y audio que llega a siete países en una primera fase de despliegue, mientras OpenAI dio marcha atrás con su propia apuesta en el mismo segmento.

El modelo permite a los creadores generar, editar y sincronizar video y audio a partir de texto, imágenes o videos de referencia . Según informó la compañía, Seedance 2.0 puede producir clips de hasta 15 segundos en seis relaciones de aspecto distintas, y funciona incluso cuando el usuario describe una escena con pocas palabras, sin necesidad de material visual previo.

Seedance 2.0 está diseñado para rendir en escenas con movimiento , una de las áreas donde los modelos de video generativo han enfrentado más limitaciones históricamente. ByteDance dice que el modelo maneja bien texturas realistas, iluminación y distintos ángulos de cámara.

En concreto, la compañía apunta a casos de uso como recetas de cocina, tutoriales de fitness, presentaciones de productos y contenido con acción. También sirve para testear ideas a partir de bocetos antes de filmar el video real, o para mejorar y corregir footage ya existente.

Dentro de CapCut, el modelo estará disponible en herramientas de edición como AI Video y en espacios de generación como Video Studio. También llegará a Dreamina, la plataforma de generación de IA de ByteDance, y a Pippit, su plataforma de marketing.

Un lanzamiento con restricciones

El despliegue inicial de Seedance 2.0 en CapCut abarca Brasil, Indonesia, Malasia, México, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Estados Unidos no está en la lista. El motivo tiene un antecedente concreto: bastó un video de 15 segundos en el que Tom Cruise y Brad Pitt pelean en un tejado en ruinas al atardecer para provocar una veloz indignación, y un temor considerable, en Hollywood durante los últimos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/incrypted/status/2026380038031958409?s=20&partner=&hide_thread=false The end of Hollywood?



A viral video of Tom Cruise and Brad Pitt fighting is making rounds. Except it's not them. It's their AI clones, generated by ByteDance's Seedance 2.0. And they look terrifyingly real.



We broke down how this model works, what sets it apart from other… pic.twitter.com/21Ee4qHqBX — Incrypted (@incrypted) February 24, 2026

Según reportes previos al lanzamiento, ByteDance pausó el despliegue global del modelo para atender problemas de propiedad intelectual derivados de ese tipo de contenido. Para reducir ese riesgo, incorporó restricciones: el modelo no puede generar videos a partir de imágenes o videos que contengan rostros reales, y CapCut bloqueará la generación no autorizada de contenido con propiedad intelectual registrada.

El contenido producido por Seedance 2.0 incluirá una marca de agua invisible que permite identificar el material cuando se comparte fuera de la plataforma. En China, el modelo ya está disponible en Jianying, la versión local de CapCut.