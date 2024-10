Sebastián Gastelumendi, el gamer profesional de Age of Empires que es top 10 en el mundo y compite por miles de dólares

No es un deportista tradicional , es el mejor jugador uruguayo de Age of Empires , un clásico de los videojuegos que tiene más de 50 millones de jugadores en el mundo, y está entre los mejores 10 del mundo .

Su historia con el juego es particular: durante su infancia jugó dos o tres años , pero luego lo abandonó por casi una década . Simplemente se aburrió y pasó a jugar a otros juegos de estrategia como Warcraft .

Sin embargo, en 2017 redescubrió el videojuego cuando le apareció uno de los relatores más populares narrando partidas multijugador. Confiaba en sus habilidades y decidió probar en este nuevo mundo.

Poco a poco fue creciendo y mejorando. El momento en que se consolidó como jugador profesional fue en 2020, en plena pandemia, cuando los desarrolladores lanzaron Age of Empires II: Definitive Edition, una versión que trajo nueva vida al juego, con mejoras gráficas y nuevas civilizaciones.

"Desde octubre de 2020 hasta ahora no he parado. Le he puesto toda mi energía, todas mis pilas", confesó.

Los torneos, el dinero y la importancia de su equipo

Ha participado en todo tipo de torneos, la mayoría financiados por relatores, marcas y empresas. Según contó, Microsoft invierte muchísimo dinero en estos eventos.

Los certámenes, cuya cantidad desconoce, reparten premios de todo tipo. Hay premios desde 10 mil hasta 150 mil dólares. En el último torneo en el que participó, en el Castillo de Almodóvar del Río, en España, donde quedó quinto, se repartían 150 mil dólares.

Sus éxitos provocaron que un equipo francés de e-sports, llamado Fox, lo convocara para representarlo. Si bien no le pagan un sueldo mensual, sí lo apoyan con múltiples recursos y actividades que mejoran su rendimiento frente a la pantalla.

"En junio me pagaron la estadía y el viaje para una reunión en Francia. Hicimos un bootcamp y nos juntamos a entrenar juntos. (...) Es mucho mejor estar acompañado que estar solo", contó.

Sebastian Gastelumendi

Resiliencia mental y otras habilidades requeridas

No lo duda: lo más difícil de jugar a este juego de manera profesional es superar el viejo y famoso "derecho de piso". "Es un juego que se viene jugando hace mucho", explicó.

Pero hay otras habilidades que debés desarrollar. Los jugadores deben perfeccionar habilidades mecánicas sólidas, siendo rápidos y precisos, lo cual se logra con práctica constante. Sin embargo, más allá de la destreza técnica, es fundamental considerar el aspecto estratégico y la capacidad de tomar decisiones, lo que implica equilibrar la habilidad mecánica con la planificación táctica.

Otra habilidad fundamental es la resiliencia mental. "Es un juego que requiere mucha atención y enfocarse siempre... nunca podés distraerte", señaló.

DSC01122.jpg

Lo compara con el tenis: por más que un deportista pierda un punto, debe enfocarse inmediatamente en el siguiente. Así ocurre en cada paso que da Sebastián en las batallas estratégicas en AoE. "Es un juego que requiere mucha atención y enfocarse siempre... nunca podés distraerte", confesó.

Uno de los recursos más importantes que le proporciona Fox es un psicólogo deportivo (en la jerga gamer, un "mental coach") que brinda a los jugadores herramientas para manejar la presión mental durante las partidas.

La presión está siempre presente, más cuando hay mucho dinero en juego. "En una final, una partida puede valer 20 mil dólares... hay muchos nervios", comentó.

Su vida académica, Twitch y su plan a futuro

Sebastián combina su carrera de Ingeniería en Logística, en la que cursa quinto año en la UTEC y está próximo a recibirse, con su pasión por los videojuegos. A pesar de las exigencias académicas, ha logrado encontrar un equilibrio entre el estudio y la competencia en los torneos. Además, encuentra algo en común entre ambas actividades: "La lógica, la gestión de recursos, los tiempos, están un poco relacionados", admitió.

Eso le gusta. "Porque de alguna forma aplico esos principios en el juego".

Su vida profesional como gamer se entrelaza con su rol como creador de contenido y profesor.

DSC01250.jpg

Además de ganarse la vida con los premios de los torneos, también enseña a quienes quieren perfeccionarse en el juego, cobrando por hora de instrucción.

También hace transmisiones en Twitch, donde sus seguidores, interesados en su actividad, le hacen donaciones. "Lo lindo es que a la gente le gusta lo que ve, y al final te apoyan", dijo.

Todo este mundo lleva a Sebastián a plantearse si dedicarse de lleno a esta actividad. "Es la pregunta que me hago todos los días", confesó.

Su intención es mejorar y seguir compitiendo entre los mejores del mundo. Mientras tanto, sigue pensando en su próxima partida.