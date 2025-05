Videojuegos made in Uruguay: presencia nacional y una nominación en la mayor feria gamer de la región

Rodríguez detalló que el trabajo con los estudios no se limita a facilitar pasajes o participación: “También generamos herramientas como la web Uruguay Video Games, pensada como plataforma B2B para conectar con publishers (empresa responsable de financiar, distribuir y comercializar un juego, facilitando su llegada al mercado) e inversores.

”El sitio, desarrollado íntegramente en inglés, incluye un catálogo filtrable de juegos y estudios, donde se puede buscar por género, etapa de desarrollo o disponibilidad comercial, entre otras variables.

“Nos ha pasado que nos felicitan por la página. Ayuda mucho a mostrar todo lo que hay en un solo lugar. Podés filtrar si sos un publisher y estás buscando, por ejemplo, un juego en desarrollo o ya lanzado”, explicó Rodríguez.

Rondas de negocios y representación institucional directa

Durante la feria, Uruguay XXI también representó a los estudios en las rondas de negocios. “Son reuniones de 20 minutos con publishers interesados específicamente en juegos latinoamericanos”, contó Rodríguez.

Aunque idealmente los estudios deben estar presentes, Uruguay XXI actúa como enlace cuando eso no es posible. “Les mostramos la página, les preguntamos qué buscan, filtramos, y a partir de ahí los conectamos con los desarrolladores”, agregó.

Esto permite a los juegos uruguayos entrar en circuitos comerciales que de otra forma serían de difícil acceso por los costos de traslado o entrada a las ferias.

Además, el Consulado de Uruguay en San Pablo acompañó a la delegación durante la ceremonia de premiación, apoyando institucionalmente al sector.

Slidemagi: nominación internacional y diseño innovador

Entre los proyectos presentados, Slidemagi, de Batovi Games, fue nominado a Mejor Juego Latinoamericano. Fue exhibido en la zona central de la feria junto a los títulos destacados de la región.

“Es un juego de estrategia por turnos en el que sos un mago que usa un mazo de cartas para invocar hechizos o crear unidades con habilidades únicas”, explicó Rodríguez.

Su creador, Fernando Sansberro, detalló la mecánica: en cada movimiento, se puede lanzar un hechizo, invocar una unidad o mover una pieza. Al mover una unidad, se desliza toda la fila del tablero, generando efectos tácticos únicos.

“Lo mejor fue que la gente se enganchaba jugando. Me sirvió mucho ver cómo lo jugaban. Me traigo conclusiones importantes”, señaló Sansberro. El juego está disponible en Early Access en Steam, y su lanzamiento completo es inminente.

Otros estudios y desarrollos uruguayos en la feria

Fireborne Games presentó Airborne Arena, con su creador Enzo Gallero participando activamente en las rondas de negocio.

Ironhide mostró Kingdom Rush: Alliance, representado por Paula Bentancur, responsable del área de Marketing, quien sostuvo reuniones estratégicas con publishers.

Mucho Games, llevó Not a Grown Up y Toaast It Up, ambos disponibles y orientados al mercado casual.

Ultraton Studios participó con Roomballs, representado por Ernesto Rodríguez, y Team Brunomir.

Música para videojuegos: charla técnica con presencia uruguaya

Otro momento destacado fue la charla “Musical Adrenaline”, del compositor uruguayo Gonzalo Varela, quien expuso sobre composición para escenas de acción y combate en videojuegos.

Varela, docente en UDELAR y UTEC, con formación en el Columbia College de Chicago, ilustró la charla con ejemplos de Fight’N Rage y Neon Inferno.

Rodríguez destacó la importancia de su presencia: “Tuvo una gran asistencia. Es un diseñador de sonido que trabaja para el exterior, y esto muestra que Uruguay tiene perfiles altamente especializados”.