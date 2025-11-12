Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Brand Studio / GASTRONOMÍA

Comida y música al aire libre: Mesas de La Tahona, el primer festival gastronómico de La Tahona

El fin de semana del 29 y 30 de noviembre, se llevará a cabo Mesas de La Tahona, el primer festival gastronómico de Campo de La Tahona

12 de noviembre 2025 - 12:29hs
WhatsApp Image 2025-11-11 at 5.12.07 PM

Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, Campo de La Tahona invita a disfrutar de una variedad de propuestas gastronómicas, sabores y variadas actividades en un entorno único, rodeados de paisajes autóctonos, naturaleza y aires de campo. El festival es de entrada libre y estará abierto al público, ambos días de 11:00 a 23:00h.

la tahona dos dos

Habrá más de 25 expositores en los sectores de cocineros, food trucks y mercado, entre los que se destacan Franca, Mulligan, Sabores de México, Flora, Hormona Fuego, Botánico, Keto Food by María, Fainá&Co, Estación Solger Shawarma, A la Par, Zona058, Hakuna, La Nueva Roma, A Casa Mia Arancini, Tu Deleite Empanadas, Bar Arocena, Agni Ghee, Rock and Cookies, Kokko Sweet, Alimentos Macanudo, Mery Bernardi, Rancho Kiaora, y Le Maple Leaf, entre otros.

la tahona cinco cinco

Además de las propuestas gastronómicas, Mesas de La Tahona apuesta a una fuerte propuesta musical con variedad de bandas y DJ´s para ambientar este festival a cielo abierto. Luciano Supervielle, Martín Buscaglia, Croupier Funk, Zingabeat, Pati Wolf, Piero y Horacio, Vale Lestido, Trío de Jazz y Apagón Power Trío serán algunos de los nombres aparecen en el line up de artistas.

la tahona uno uno

Los más chicos también tendrán opciones para divertirse: talleres en la huerta, paseos en tractor, juegos gigantes, mini golf, shows de magia, contacto con animales de granja, y actividades ecuestres de la mano del CECADE La Tahona, entre varias otras.

la tahona cuatro cuatro

Con entrada libre y una amplia propuesta para todas las edades, Mesas de La Tahona se posiciona como una nueva cita en el calendario gastronómico y cultural del país, consolidando a Campo de La Tahona como un punto de encuentro entre el campo, la cocina y la música.

Temas:

comida Música La Tahona Festival

Las más leídas

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles
SUPERGÁS

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles

Condenaron a prisión a la funcionaria del Fondo Social del Sunca responsable del desvío millonario
SUNCA

Condenaron a prisión a la funcionaria del Fondo Social del Sunca responsable del desvío millonario

Sorteo Mundial
MUNDIAL

A 24 días del sorteo del Mundial 2026, así serán los bombos y Uruguay apunta a ser protagonista

Roby Schindler y Yamandú Orsi
NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS

"Hay tiempos y hay formas" y Orsi "es un ser con ángel": presidente del Comité Israelita se desmarcó del reclamo de la B'nai B'rith

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar