Comisión de alto nivel de la CEPAL presentará recomendaciones a los países de la región para navegar las rupturas de la nueva geopolítica mundial

En un escenario internacional marcado por la instrumentalización de las relaciones económicas y la rivalidad entre las grandes potencias, a finales de 2024 el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, conformó la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe .

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De carácter independiente y plural, la Comisión está integrada por 13 figuras de reconocida trayectoria provenientes de distintas regiones del mundo, quienes participan de manera ad honorem y a título individual.

Durante año y medio de trabajo, sus integrantes analizaron los cambios que están reconfigurando la geopolítica y la economía mundial y debatieron sus implicaciones para las estrategias de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe y para la presencia internacional de la región.

El informe resultante de este proceso, titulado Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, será presentado el próximo 4 de agosto en la sede de la Cepal en Santiago, durante un evento de alto nivel.

"La convocatoria a esta Comisión refleja el papel histórico y continuo de la Cepal como centro de liderazgo intelectual para la región: un espacio para repensar y reimaginar el desarrollo a la luz de las cambiantes realidades mundiales y regionales", señaló el secretario ejecutivo José Manuel Salazar-Xirinachs.

Los integrantes de la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe:

Copresidentes

• Michelle Bachelet (Chile), Presidenta de Chile en los períodos 2006–2010 y 2014–2018.

• Iván Duque (Colombia), presidente de Colombia entre 2018 y 2022.

Comisionados

• Josep Borrell (España), Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad entre 2019–2024.

• Qian Liu (China), Fundadora y CEO de Wusawa Advisory.

• Leonardo Lomelí (México), Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

• Aloizio Mercadante (Brasil), presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

• Mia Mottley (Barbados), primera ministra de Barbados desde 2018.

• Keith Nurse (Trinidad y Tobago), Presidente del College of Science, Technology and Applied Arts of Trinidad and Tobago (COSTAATT).

• Shannon O'Neil (Estados Unidos), vicepresidenta de Estudios y Titular de la Cátedra Maurice R. Greenberg, Consejo de Relaciones Exteriores (CRE).

• Lars-Hendrik Röller (Alemania), presidente del Berlin Global Dialogue.

• Harsha Vardhana Singh (India), director general Adjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre 2005 y 2013.

• Vera Songwe (Camerún), secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África entre 2017 y 2022.

• Brian Winter (Estados Unidos), Editor jefe de Americas Quarterly.

El trabajo de la Comisión recibió el respaldo del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y de la Secretaría General Adjunta, Amina Mohammed. Además, contó con el apoyo de una secretaría técnica establecida en la CEPAL y se nutrió de la producción analítica y empírica de esta institución.