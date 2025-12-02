Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
niebla
Miércoles:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ COMUNICADO

Concurso de precios Nº 537/25, apertura electrónica

2 de diciembre 2025 - 5:00hs

CONCURSO DE PRECIOS N º537 /25

APERTURA ELECTRONICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor calificado para la contratación de servicios de asesoría y apoyo técnico en el área de arquitectura. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica: Viernes 12 de diciembre del 2025, hora 16:30

  • Fecha Límite de consultas: viernes 05/12/2025
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: viernes 12/12/2025 – Hora: 16:15

Las más leídas

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

Luciano Boggio y su pareja
NACIONAL

La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

Matías Arezo junto a su esposa y su pequeño hijo
PEÑAROL

El mensaje de la esposa de Matías Arezo que cuestionó la decisión de Diego Aguirre de sacarlo del equipo en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central

Nicolás López, Oliva, Mejía y Carneiro en la mesa de poker
NACIONAL

El festejo de las figuras de Nacional en la mesa de póker que recordó a la frase de Diego Aguirre y los picantes posteos en las redes tricolores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar