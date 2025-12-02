Concurso de precios Nº 537/25, apertura electrónica

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor calificado para la contratación de servicios de asesoría y apoyo técnico en el área de arquitectura. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica: Viernes 12 de diciembre del 2025, hora 16:30