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"Conexiones que florecen": una jornada para fascinarse con las plantas

Este sábado 13 de junio, el Jardín Botánico de Montevideo recibe una propuesta que busca sacar la ciencia de los laboratorios y acercarla al público a través de charlas, fotografía, música y una particular degustación de mieles con entrada libre

10 de junio de 2026 15:17 hs
20231213 - Jacarandás en el Jardín Botánico del Prado
Foto: Instagram del Jardín Botánico

Las plantas llevan en la Tierra unos 400 millones de años. Estuvieron mucho antes que los dinosaurios, sobrevivieron a glaciaciones y extinciones masivas, y hoy sostienen prácticamente toda la vida del planeta. Y sin embargo, casi no las miramos.

Este sábado 13 de junio, el Jardín Botánico de Montevideo recibe una jornada organizada en el marco del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. La propuesta busca llevar la ciencia fuera del laboratorio y acercarla a cualquier persona curiosa, sin jerga académica de por medio.

El nombre del evento no es casual. "Conexiones que florecen" apunta al vínculo entre las plantas con flor y los animales que las polinizan. Esta relación, que lleva millones de años, explica en gran medida por qué el mundo vegetal se ve como hoy lo conocemos, impulsado por una coevolución que dio origen a colores, perfumes, frutos y mieles.

Pero el mensaje que los organizadores quieren dejar va un poco más allá de la botánica. "La cooperación puede ser más exitosa que la competencia", dice Ángeles Beri, quien desde los años 80 dirige el Laboratorio de Palinología de la Facultad de Ciencias, el primero de su tipo en Uruguay. Para la investigadora, la jornada es una oportunidad para sacar el conocimiento de las aulas y compartirlo con la sociedad.

De 14 a 17 horas habrá charlas de divulgación científica y una muestra de fotografía. También se realizará una degustación de mieles para descubrir cómo el tipo de flores que visitan las abejas define el sabor y el color de cada variedad, y el cierre será musical. La Parranda Coral y el Coro del Fortín, bajo la dirección de Rossana Taddei, interpretarán canciones dedicadas a las plantas. La entrada es libre, aunque el aforo es limitado.

La iniciativa es organizada por los investigadores de la Universidad de la República Marcel Bentancor, Ángeles Beri y Ximena Martínez-Blanco, con la participación de varios colegas de la Facultad de Ciencias.

Conexiones que florecen
Conexiones que florecen. Jornada por el Día Internacional de Fascinación por las Plantas.

Conexiones que florecen. Jornada por el Día Internacional de Fascinación por las Plantas.

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