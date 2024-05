Álvaro Recoba tras la derrota de Nacional: "No me pareció que el equipo jugó mal"

"El partido lo teníamos dominado, habíamos logrado el gol, tuvimos supremacía con la pelota, después del gol creo que el equipo dejó un poco la pelota, ellos lo aprovecharon, por algo es un equipo que está peleando el campeonato (paraguayo), aprovecharon las ocasiones que tuvieron, y se nos fue esa posibilidad importante de poder sumar para un objetivo que es muy lindo, pero al mismo tiempo el fútbol es así. Jugamos contra un rival que sabíamos que era difícil, teníamos que dejar el 100%, tuvimos ese rato del primer tiempo de darle la pelota al rival y nos hicieron dos goles. Después tuvimos alguna ocasión, ellos también, se hizo un partido de ida y vuelta. Es obvio que si no era por esta situación de pelear por el Mundial de Clubes , hoy era un partido de trámite para los dos equipos, pero no fue así. Hubiese sido muy bueno lograr esos puntos que nos faltan hoy, pero después miramos la clasificación que hemos logrado en esta fase de la Copa y fue muy buena. Veremos qué nos depara el sorteo, tendremos dos oportunidades más y después, dependiendo de cómo nos va, puede haber otras más", declaró Recoba en conferencia de prensa tras el 1-2 contra Libertad .

"Teníamos un rival enfrente que es Libertad y más allá de que no peleaba por la clasificación, jugó el partido que tenía que jugar. Tratamos de presionar y tener la pelota en los primeros minutos, pero fallamos cuando nos replegamos un poco y les cedimos la pelota y el terreno. Hoy nos toca asumir la derrota, pero también saber que seguimos dependiendo de nosotros. El equipo fue, hicimos cambios para que el equipo fuera más profundo y tuviera más la pelota con Didí (Zabala) y con Mauri (Pereyra), pero no dieron resultado. Nada nos aseguraba que íbamos a ganar hoy ni que Libertad nos iba a regalar el partido, jugaron hasta por demás bien para lo que ellos se jugaban y está bien que el fútbol sea así", agregó el Chino.

Nacional se puso "la vara alta", según el DT

"Cuando nos atacaron la espalda de nuestro 5, pusimos dos 5, y dejamos a Alexis (Castro) un poco más suelto. En Venezuela jugamos con tres volantes, de la misma manera. Los cambios fueron para buscar tener más la pelota, por momentos lo hicimos, por momentos no. Habrá que seguir trabajando y confiando en los muchachos. Está la confianza para ellos y de ellos hacia mí. La vara está alta por lo que nos estamos jugando, pero si no fuera por lo del Mundial de Clubes tendríamos que decir que hicimos una muy buena fase de grupos. Tenemos dos chances más y después podemos tener sucesivamente dos más".

"Pongo a los jugadores que creo que pueden jugar mejor, no me pareció que el equipo jugó mal, sí que dejamos la pelota a mitad del primer tiempo y eso nos costó dos goles y después no lo pudimos revertir. En el primer tiempo nos faltó fútbol, si ponía un doble 9 era para pegar pelotazos, al final los puse, pero no se nos dio", concluyó el DT.

Luis Mejía sobre el Mundial de Clubes

El golero de Nacional, Luis Mejía, también habló en conferencia de prensa: "Queda la amargura de no poder lograr un resultado positivo, teníamos una muy buena oportunidad para lo que nos estamos jugando que era el Mundial de Clubes, pero todavía tenemos los octavos para seguir sumando. Lo importante es que se logró la clasificación una fecha antes, así que hay que seguir trabajando y corregir errores. El grupo está consciente de lo que nos jugamos y hay que pensar en lo que se viene".