Diego Aguirre tras clasificar otra vez a octavos de final: "Pudimos enderezar el barco que estaba a la deriva; para Peñarol, la Copa Libertadores sigue y podemos soñar con cosas lindas en este 2025"

El entrenador carbonero también habló de lo mal que comenzó el año y lo comparó con este momento.

"Fue todo un proceso en el que pasamos mal en el que nos sentíamos que las cosas no funcionaban, trabajamos mucho, fuimos encontrando resultados, partido a partido y hoy (este miércoles) llegamos a este objetivo que nos fortalece y nos deja imaginar cosas lindas en la segunda parte del año. Pudimos enderezar el barco que estaba un poco a la deriva, pero esta es otra realidad, pero podemos soñar con un 2025 con cosas lindas", expresó.

Sobre si ya piensa en algunos nombres de cara al futuro, Aguirre fue claro.

Penarol's defender #15 Maximiliano Olivera (L) and Olimpia's defender #11 Rodney Redes fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Uruguay's Penarol and Paraguay's Olimpia at the Campeon del Siglo stadium in Montevid Maximiliano Olivera de Peñarol ante Rodney Redes de Olimpia por Copa Libertadores FOTO: AFP

"No manejamos nada. No me lo permití hacerlo antes de que terminara esta primera fase, porque no es lo mismo Peñarol adentro que afuera (de los octavos de la Copa Libertadores), y hay un buen tiempo para la segunda parte del año. Estoy muy contento con los jugadores que están y veremos después si hacemos alguna incorporación, pero no es algo urgente", sostuvo el DT.

A su vez, explicó: "Rotamos bastante, dimos oportunidades, en algunos casos los jugadores jóvenes aprovecharon su chance y le dieron una buena energía al equipo, y de a poco volvimos a recuperar nuestro nivel, porque la mayoría de ellos son los mismos del año pasado. La expectativa era altítima y no pudimos comenzar como nos imaginábamos, pero ya quedó atrás. Hoy se puede decir que Peñarol volvió".

Para Diego Aguirre, "la causa del triunfo no son los cambios ni cuando perdés ni cuando ganás. Los que entraron, lo hicieron bien, pero todo el equipo respondió. Porque si no, cuando ganás es porque hacés bien los cambios y cuando perdés, porque los hacés mal. Eric (Remedi) hizo un golazo y tuvo mucho peso con ese gol, pero el equipo encontró el gol y volvió a jugar como puede. No me gusta jugar sin gente. Es incómodo y el Campeón del Siglo me encanta cuando ruge. Lo puedo decir ahora porque ganamos. Falta algo y me imagino en octavos un estadio repleto y va a estar muy lindo".

Penarol's defender #20 Pedro Milans and Olimpia's midfielder #29 Ivan Leguizamon fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Uruguay's Penarol and Paraguay's Olimpia at the Campeon del Siglo stadium in Montevideo, on Pedro Milans de Peñarol ante Iván Leguizamón de Olimpia por Copa Libertadores FOTO: AFP

Con una sonrisa, el entrenador carbonero indicó que "Remedi no se caracteriza por esos golazos, y bromeaba en el vestuario que dejó la vara muy alta y la gente le va a exigir más. El equipo levantó en el segundo tiempo y es muy lindo lo que se viene. Queremos el primer lugar y vamos a tratar de ganarle a Vélez, eso es seguro. Si bien no es algo tan determinante, las experiencias que tengo en 2011 y del año pasado, fue entrando segundo, pero de todas formas, quiero que terminemos primeros".

"Todavía nos falta para el nivel altísimo que conseguimos el año pasado, pero hay tiempo todavía. Todos los de Peñarol sentimos la felicidad de haber pasado, de ser protagonistas otra vez. Está bueno que esto se haga algo habitual", añadió.

Consultado acerca de que Jaime Báez es resistido por los hinchas y que él le sigue dando cabida en el equipo, expresó: "No doy mucha importancia a que sea resistido. ¿Te gustó el gol de Maxi Olivera? Porque también es resistido. Es parte de esto y no le doy trascendencia a las críticas, que no nos afecten para fortalecer al grupo".