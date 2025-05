Mirá cuánto dinero se aseguró Peñarol de parte de Conmebol, por haber clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Olimpia

Peñarol percibirá en total US$ 3.000.000 por sus tres partidos de local por la fase de grupos por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

A su vez, ya percibió US$ 330.000 por su triunfo en Cochabamba y este miércoles, tras vencer a Olimpia del Paraguay, también otros US$ 330.000.

Por otra parte y como señala el reglamento de esta Copa Libertadores de América, por el hecho de ya haber clasificado a octavos de final, Peñarol cobrará US$ 1.200.000 más para cuando sea local en la fase que viene.

De esa manera, si se suma todo, hasta el momento los dirigidos por Diego Aguirre cobrarán US$ 4.860.000. Si le ganan a Vélez Sarsfield el próximo encuentro, no solo quedarán primeros, sino que añadirán otros US$ 330.000, ya que es el monto que perciben todos los que ganan un compromiso.