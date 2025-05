Escándalo en Brasil: jugador venezolano de Talleres de Córdoba rompió en llanto y denunció "xenofobia" de un futbolista paraguayo de Sao Paulo; mirá lo que pasó en la Copa Libertadores

"Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país (...) nunca me avergonzaré de mis raíces", agregó, haciendo alusión a la crisis humanitaria en Venezuela.

Más tarde, en declaraciones a la prensa, aseguró que su adversario le dijo "venezolano muerto de hambre".

Bobadilla, de 23 años, juega en Sao Paulo desde 2024 y su padre es el exportero de la selección paraguaya Aldo Bobadilla. Ni el jugador ni el club brasileño se han pronunciado hasta el momento.

"Desconozco la situación. Póngase en mi lugar: estoy en el banco, a 50 metros, faltando diez minutos (para el final del partido), ¿qué puedo saber de esta situación?", dijo el técnico saopaulino, el argentino Luis Zubeldía, en rueda de prensa.

La T, por su parte, expresó su "más enérgico repudio" frente al "acto de xenofobia" y se solidarizó "profundamente" con su futbolista y su familia.

"Como institución, levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación. NO hay lugar para el odio en el fútbol", dijo en un mensaje en X.

La prensa local divulgó imágenes de miembros de la delegación de Talleres ingresando a un despacho de la policía en el estadio Morumbi, donde se disputó el juego.

"Quiero hablar sobre un hecho de racismo que hoy lo sufrimos nosotros. Quizá duele el doble porque justamente estamos acá en una tierra donde se promueve mucho" el combate a la discriminación racial, dijo el jugador argentino de Talleres, Augusto Schott, en su declaración pospartido.

Brasil, el país con la mayor población negra fuera de África, castiga los actos de racismo con entre 2 y 7,5 años de cárcel. Los clubes brasileños han denunciado con insistencia actos de racismo contra sus jugadores en los partidos como visitante en los torneos continentales.

Chilean referee Piero Maza talks to Talleres' Venezuelan defender #16 Miguel Navarro (C) during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Sao Paulo and Argentina's Talleres at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil on May 27, 202

Las lágrimas de Miguel Navarro

Foto: AFP