De fustigar a la AUF y Conmebol, Ignacio Ruglio tuvo que apoyar con el voto de Peñarol la reelección de Alejandro Domínguez como presidente

El dirigente explicó entonces a Referí que el disparador para esta decisión fue el último Congreso de la AUF. “Ese día pasé una vergüenza como nunca en mi vida, cuando no se dejó entrar a la prensa y no respondieron las preguntas que hacían los clubes. En ese momento me desmarqué porque quiero una AUF de puertas abiertas y donde todos tengan derecho a ver todo y que los contratos sean públicos. Y si hay algo mal, hay que mejorarlo y cambiarlo”.