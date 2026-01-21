A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas

La artista visual uruguaya Linda Kohen , una de las más destacadas en su rubro, murió este miércoles a los 101 años.

Kohen nació en Milán en 1924 y se radicó en Montevideo en 1940 tras la proclama de las leyes raciales fascistas en su país natal. En Uruguay desarrolló el grueso de su obra artística, que siempre estuvo atravesada por "el misterio de la vida y la muerte".

La artista, cuyo nombre de nacimiento era Linda Olivetti Colombo, formó parte del Taller Torres García entre 1949 y 1961 , y su obra tuvo presencia en Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos e Italia.

A lo largo de su carrera recibió numerosos premios y distinciones, entre ellos la Medalla Delmira Agustini (2019), el Premio Figari (2021) y la Ordine al Merito della Repubblica d’Italia (2023).

En 2018 fue homenajeada en el 58.º Premio Nacional de Artes Visuales, edición que llevó su nombre.

En 2024 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Montevideo, y ese mismo año su obra fue seleccionada para exhibirse en el pabellón de Uruguay durante la 60.ª Bienal de Venecia