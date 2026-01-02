Boris Brejcha llega a Punta del Este el 2 de enero con un set de 4 horas: cómo conseguir entradas

Boris Brejcha , creador del género “High-Tech Minimal” y uno de los artistas más revolucionarios de la escena electrónica mundial, aterriza en Uruguay para brindar un show al aire libre imperdible. Será el 2 de enero en Open Park, Punta del Este, en lo que marcará su primera vez tocando en la ciudad, como parte de una gira que lo encuentra en uno de los momentos más altos de su carrera.

Dueño de una propuesta inconfundible y de una estética marcada por su icónica máscara de Joker —inspirada en el Carnaval de Brasil—, Brejcha convirtió sus presentaciones en experiencias de alto impacto. Cada show refleja su sello personal: una narrativa visual precisa, una escenografía inmersiva y una performance construida con producciones originales que lo definen como artista.

Sus aftermovies, verdaderas piezas audiovisuales de culto, documentan la magnitud de sus shows alrededor del mundo, con registros en Buenos Aires (2024 y 2025), Chile (2022), Munich (2022), Las Vegas (2022) y la gira Argentina & Uruguay (2021).

Brejcha fundó su propio sello Fckng Serious en 2015, desde donde desarrolló una estética única que combina sofisticación, potencia y un sentido del espectáculo que lo diferencia en todos los escenarios donde se presenta. En 2024, su single “Gravity” recibió disco de oro en México, y su décimo álbum de estudio fue lanzado globalmente a través de Ultra Music.

Sus sets grabados para Cercle y Tomorrowland acumulan más de 140 millones de reproducciones en YouTube, y su posición dentro del Top100 DJs de DJ Mag lo ubica entre los artistas más influyentes de la escena contemporánea. Además de la música, Boris ha expandido su universo creativo con su propia línea de ropa y objetos de culto, como su ya clásica patito de hule enmascarado, escondido por él en ciudades de todo el mundo.

Su regreso a Sudamérica marca un nuevo capítulo en la relación con su fiel comunidad de fans. El show del 2 de enero en Open Park será el primer gran show del año, y la compañía de la talentosa artista argentina Malena Narvay junto al artista uruguayo DJ Detected son dos adiciones especiales para acompañar el line up. Respaldado por la producción conjunta de G5 Entertainment, Key Producciones y BAN Talent —equipos responsables de algunos de los shows más importantes de la región—, el evento promete una experiencia a la altura de un artista de clase mundial.

Cómo conseguir entradas

Las entradas para el show de Boris Brejcha en Punta del Este ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de forma online a través del siguiente link, donde se detallan las diferentes localidades y opciones disponibles para vivir una experiencia única junto a uno de los máximos referentes del techno global.

Brejcha es sinónimo de libertad creativa, vanguardia sonora y compromiso absoluto con su arte. Vivir una de sus presentaciones en vivo es adentrarse en una dimensión futurista donde el baile, la emoción y la conexión se funden en una experiencia total.