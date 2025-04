"Después no se quejen de la aparición de los Salle": la dura advertencia de Humberto de Vargas en su primer programa

"No me voy a bancar cinco años para adelante de los de este bando diciendo que todo lo anterior fue una porquería, y los de este otro diciendo que todo lo que se hace es una basura. Basta ya. Vamos a empezar a trabajar juntos, vamos a dejar de tener esa costumbre de que cada vez que asume un gobierno lo que me encargo de hacer es que lo que había antes es una porquería, que el placar no estaba ordenado como debería", siguió.