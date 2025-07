Música, películas y vinos para pelearle al frío: las recomendaciones de la newsletter Picnic

Hoy salgo del estado de hibernación para contarte una serie de casualidades no casuales que me regaló la música en los últimos días. El sábado fui a ver un fantástico concierto de la Ossodre, dirigido por el maestro suizo Nicolas Rauss. Fue una hora y media de viaje interestelar para mi mente, y me recordó -de nuevo- el poder de la música para liberar la creatividad y para encender esas partes de nuestro cerebro que a menudo están apagadas por falta de uso.

Un estudio realizado en la Universidad McGill en 2001, confirmó que escuchar música placentera activa el núcleo accumbens, una región que regula el sistema de recompensa del cerebro, la misma que responde a estímulos como el sexo, la comida o las drogas. Esta respuesta emocional no solo genera bienestar, sino que también puede abrir las puertas a estados mentales más receptivos, introspectivos y creativos. Es un bienestar que, sin embargo, no genera adicción ni problemas de salud, como otros estimulantes.

La creatividad se enciende cuando nos permitimos romper patrones y crear asociaciones inusuales y la música es una gran herramienta para activar estos procesos, porque activa tanto el hemisferio izquierdo (más lógico y analítico) como el derecho (más intuitivo y holístico).

Te convido a que escuches música mientras lees, estudiás o trabajás, sobre todo clásica; los estudios dicen que impacta en la memoria y el aprendizaje. Se ha hablado, con algo de polémica, sobre el “efecto Mozart”, pero más allá de las discusiones es un hecho que escuchar música clásica mejore el razonamiento espacial y la atención.

Te regalo esta pieza para piano que escribió Johannes Brahms al final de su vida, cuando ya estaba alejado de la composición, un romance que te invade cada célula y se encarga de cantar una canción sin palabras. Que tengas una buena semana.

Para ver

Me quedó sonando la música. El concierto estaba lleno de gente y todos con cara de felicidad. Andá a ver el próximo, que será el sábado 12 de julio: Bach–Mozart–Haydn. Joyas del repertorio .

Así que sigo en tema y paso a recomendarte películas y series sobre directores de orquestas, en los que la música es la protagonista.

Tár. El 8 de julio llega a Netflix esta película de 2022 nominada a varios Oscars, muy bien protagonizada por Cate Blanchett como Lydia Tár, una famosa directora y compositora que es la primera directora titular de una gran orquesta alemana. La película explora temas de poder, género y el desmoronamiento de su vida cuidadosamente construida, luego de ser acusada de mala conducta.

Maestro . También en Netflix se puede ver este drama biográfico, dirigido y protagonizado por Bradley Cooper, narra la vida y la carrera de Leonard Bernstein, uno de los directores estadounidenses más célebres. La película se centra en su relación con su esposa, Felicia Montealegre, y su trayectoria, desde un prometedor director hasta convertirse en un ícono musical.

Mozart in the jungle . En Amazon Prime Video se puede ver esta serie encantadora de cuatro temporadas, protagonizada por Gael García Bernal y Lola Kirke, en la que la rigidez del mundo de la música profesional clásica se ve interrumpida por la excentricidad brillante de un joven director mexicano -inspirado en Gustavo Dudamel—, que viene a dar vuelta las rutinas de una orquesta de élite estadounidense. Los personajes son entrañables, la música es maravillosa y me dieron ganas de volverla a ver.

Whiplash . La obsesión es una característica que recorre buena parte de las historias de grandes músicos y directores y en esta película (se puede ver en MAX) juega un rol central. La búsqueda de la perfección y de la grandeza artística llegan al límite en este gran filme de Damien Chazelle (que luego dirigió La La La, entre otras). Relata la intensa relación entre un baterista de jazz joven y ambicioso y su maestro, tan brillante como abusivo, interpretado por Miles Teller y J.K. Simmons. Esta música y esta trama no son para descansar, pero ciertamente sí para incentivar la creatividad.

También para ver

Como la música inspira y genera conexiones inesperadas, me enteré -mirando una entrevista al actor de The Bear, que en octubre se estrena Deliver me from nowhere , una película que protagonizará Jeremy Allen White y que cuenta parte de la vida del gran jefe, Bruce Springsteen. Esa misma noche me saltó en Spotify I´ll see you in my dreams , una canción hermosa de 1924, alejada del rock enfurecedor y energizante al que nos tiene acostumbrados Springsteen, en la que recuerda a un amigo que murió en 2021, un reflexión sobre la pérdida y el poder de la memoria y el amor.

I'll see you in my dreams, yeah around the river bend

For death is not the end and I'll see you in my dreams

Y entre todos esta divagaciones terminé armando esta lista de recomendaciones para que ves, ojalá que calentito/a, en casa:

The Bear . Devoré la cuarta temporada de este drama que tiene a la cocina como excusa, pero que cada vez más se centra en las emociones de cada personaje, en su transitar entre la vida profesional y la personal, en sus anhelos, miedos y esperanzas. La cuarta es mejor que la tercera, tiene una música fabulosa ( acá tenés una playlist ) y Jeremy Allen White está mejor que nunca, igual que Ayo Edebiri y todo el elenco.

Crazy heart. Hay música, hay ocaso y hay redención en esta película sobre un cantante country que tuvo mejores años, con un protagónico envidiable de Jeff Bridges, que ganó el Oscar y otros grandes premios por esta película de 2009 que se puede ver en Disney. Bad Blake está desgastado por el alcohol, los errores y el paso del tiempo, pero la música lo sigue acompañando y será el puente que lo llevará a la posibilidad de un mejor futuro.

Nell la renegada . Se me había pasado esta entretenida producción inglesa que se puede ver en Disney, una serie que combina acción y drama con una gran mujer al frente, interpretada por Louisa Harland, uno de los talentos de Derrick Girls. Nell es una joven que desafía las normas de su época y se convierte en una figura rebelde e inspiradora.

Diego Luna. El actor mexicano no para de meter goles en gringoland y, luego del éxito de Andor (la serie del universo Star Wars), fue invitado por Jimmy Kimmel a conducir su late show mientras que el famoso conductor estaba de vacaciones. Diego la rompió con su simpatía, su humildad, su análisis profundo y emotivo que protagonizó sus monólogos, y su constante habilidad para reírse de sí mismo y de los estereotipos que lo rodean como latino. Acá te dejo dos de sus cinco noches en el programa: 1 y 2 .

Across the River and Into the Trees No tengo idea cómo se me cruzó esta película hermosa en una noche helada, en MAX. Basada en una de las novelas menos exitosas y, según la crítica, menos logradas de Ernest Hemingway, es la historia del ocaso de un guerrero que, luego de la Segunda Guerra se instala en Venecia y conoce a una joven condesa que aún cree en la vida, el amor y el futuro. Protagonizada por Liv Schreiber y la italiana Matilda de Angelis (que tiene pasta de estrella tana), la tercera protagonista es la ciudad de Venecia, mostrada en este filme en su belleza más íntima. Para el coronel estadounidense parece ser la última oportunidad de redención a través de un amor inesperado. Para nosotros, los espectadores, seguramente será una de las pocas veces que podremos ver a Venecia casi desierta, un hecho que cotiza en bolsa sobre todo luego de la boda de de 50 millones de dólares de Jeff Bezos.

De paseo

Tres recomendaciones para grandes y chicos en estos días helados pero con sol.

Casa Quinta. Solo hasta el 13 de julio se puede visitar la Casa Quinta de Storace , una casona del siglo XIX que no suele estar abierta al público y que es algo así como el vivero de lujo de Montevideo. Allí se puede ver una muestra de semillas, y una fotogalería que reúne imágenes que documentan y destacan el patrimonio vegetal que caracteriza al barrio. Todos los días de 13 a 17 horas, en Av. Lucas Obes 819.

Invernaula. El próximo 10 de julio, de 15 a 17 hs en Huerta en Casa, hay taller especial para niños, en el que sembrarán, cosecharán y harán compost, además de jugar, pintar y descubrir la huerta con una herramienta interactiva para aprender jugando. Está en Camino Brunel 3109 y la actividad cuesta $500. Inscripciones acá.

Podar y degustar. Esta propuesta es una gran excusa para conocer el Museo de la Uva y el Vino , ubicado en la Ruta 48 Km 18,500 (a 600 metros de la Ruta 5), El Colorado, Las Piedras, Canelones. El sábado 5 de julio a las 14 horas se hará una recorrida por el viñedo con demostración de poda, y luego una visita a la bodega y degustación de vinos. El programa solo cuesta 300 pesos y es a beneficio de la comisión de fomento de la Escuela Superior de Vitivinicultura, para que los alumnos puedan viajar al Congreso de Enología y Viticultura en Chile. Contacto: 093 742 669.