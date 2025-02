Nacho Álvarez opinó de los periodistas que trabajarán para el gobierno, y criticó a Alejandro Camino por hacerlo y seguir en la radio

"Ayer mi hijo me preguntaba: '¿es por plata?'. No necesariamente. Todo es complejo, como dice Yamandú. ¿Es una traición al periodismo o a tus escuchas? Por ejemplo, el caso de Blanca Rodríguez. Resulta que era fanática del Frente Amplio. ¿Cómo es la cosa? ¿Y cómo cumplió su trabajo? Si lo cumplía profesionalmente, a mí no me importa la camiseta que tiene", aseguró.