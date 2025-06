Uruguay tendrá dos votos más en los próximos Oscar: la Academia invitó a dos nuevos miembros uruguayos, y en total ya son nueve

Damiani, por su parte, es especialista en efectos visuales, y entre las películas en las que trabajó se destacan The Obituary of Tunde Johnson y dos con sello uruguayo en el mundo: No respires y Posesión infernal, ambas de Fede Álvarez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Damiani (@alejandro_damiani)

Entre los nuevos integrantes de la Academia también se incluyen nombres como Mickey Madison (Anora), Aubrey Plaza (The White Lotus), Jeremy Strong (Succession, The apprentice), Fernanda Torres (Aún estoy aquí), Bi Gan (Largo viaje hacia la noche), Gia Coppola (The Last Showgirl), Miguel Gomes (Grand Tour) y Coralie Fargeat (La sustancia).

Desde hace unos años, las políticas de inclusión de la Academia se han ampliado y la diversidad de los votantes de los Oscar ha crecido, lo que ha permitido que la cantidad de uruguayos en esa lista crezca año a año. Con las inclusiones de Chiarino y Damiani, son nueve los artistas oriundos del país que son miembros.

Los otros siete uruguayos que, por estar nominados o por haber sido invitados, son parte de la Academia y pueden votar cada año por sus candidatos favoritos son Jorge Drexler, por haber sido ganador de la estatuilla, el cineasta César Charlone, los directores de fotografía Bárbara Álvarez y Pedro Luque, y los productores Fernando Epstein y Mariela Besuievsky, y el director Fede Álvarez, el último en ingresar en 2024.

Además, la lista del 2025 incluye otro nombre que, si bien no es uruguayo, tiene algún tipo de conexión: la Academia invitó también a María Laura Berch, directora de casting argentina, que fue quien se encargó de ese trabajo en La sociedad de la nieve.