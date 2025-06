La película de zombis más tierna y emotiva: Exterminio volvió al cine con una historia tan sangrienta como humana

En cualquier ficción postapocalíptica , lista que incluye las series y películas con zombis o similares en el medio, lo más importante siempre son los humanos, no los monstruos o las catástrofes. Esa regla no se rompe en Exterminio: la evolución , la tercera parte de una saga que revolucionó el cine de muertos vivos.

Si nos ponemos exquisitos, las criaturas de estas películas no son zombis, sino humanos vivos infectados con un virus que los vuelve extremadamente violentos. El virus fue liberado por accidente en la primera parte, Exterminio, estrenada en 2002, protagonizada por Cillian Murphy ( Peaky Blinders, Oppenheimer) antes de que supiéramos qué era un Cillian Murphy.

Su personaje recorriendo las calles desiertas de Londres, las personas infectadas corriendo desacatadas (uno de los grandes legados de Exterminio fue el zombi rápido en contraste al bicho lento, torpe y descerebrado clásico), su cámara dinámica y casi de película casera, y su carácter violento y descarnado hicieron de la película una de las más influyentes del género. A pesar de que su primera secuela no estaba a la misma altura, quedó la expectativa por un regreso a este universo.

Exterminio la evolución: de qué va la película

La primera película se ambientaba 28 días después del comienzo de la epidemia del virus. La segunda, 28 semanas, con un intento de repoblar Londres. La tercera iba a transcurrir 28 meses después, pero el paso del tiempo cambió los planes, y terminaron siendo 28 años después de que el virus arrasara con las islas británicas.

En una versión radical del Brexit, el resto del mundo puso en cuarentena a las islas, ahora patrulladas por lanchas de la OTAN que evitan que nada salga. Abandonados a su suerte, los sobrevivientes recorren como nómades el territorio o se han asentado en pequeños pueblos fortificados. Uno de ellos es el establecido en la isla Holy, en el norte de Inglaterra, donde vive nuestro protagonista, Spike (el debutante Alfie Williams).

Exterminio: la evolución tiene en su centro una historia de coming of age, que empieza con un rito de iniciación para su protagonista. Luego de haber cumplido 12 años, Spike tiene que “hacerse hombre”, y viajar al continente con su padre para debutar. O sea, para matar a su primer infectado.

DF-03343.jpg

La excursión sirve para mostrarnos cómo está la antaño gloriosa Albion casi tres décadas después del colapso: convertida en una tierra de nadie donde locos sueltos y violentos coexisten como buenamente pueden con los infectados, que han mutado. Además de los corredores ya conocidos, ahora hay otras variantes, aunque ninguna tan peligrosa como los alfas, que son más grandes, fuertes, y están además notoriamente bien dotados.

Después del viaje, Spike decide volver al continente, esta vez acarreando a su madre, que padece una misteriosa enfermedad a la que nadie encuentra solución. Madre e hijo van en busca de un antiguo médico que puede tener la cura necesaria, en un viaje que lógicamente será bastante accidentado.

Sangre y corazón

En una película en la que no faltan momentos que revuelven el estómago, donde hay violencia sumamente explícita y brutal, donde no faltan chorros de sangre, decapitaciones, animales eviscerados y otros detalles del estilo, hay también un lugar para que uno se sorprenda de encontrarse emocionado, conmovido.

Sorprende porque es una película profundamente humana y hasta tierna en sus pasajes más potentes, y sorprende porque no es lo que se puede esperar de una saga donde además de seres humanos están estas criaturas ferales siempre al acecho.

Los 28 años que pasaron dentro de este universo han convertido a los infectados en una especie de tribu neandertal, mujeres y hombres desnudos, peludos y violentos que han vuelto a lo salvaje y solo piensan en agredir y contagiar. Esta cualidad más animal se ha enfatizado con respecto a las partes anteriores, pero se mantiene el subtexto bastante obvio de la capacidad para la violencia y la brutalidad que tenemos escondida habitualmente en la sociedad moderna, pero que salta bastante seguido, tanto en contextos más “formales” como la guerra, como en otros más cotidianos.

DF-10689.jpg

Los infectados son, por supuesto, el otro al que hay que erradicar, la amenaza. Pero esta película se toma su tiempo para mostrar que con el paso del tiempo esa división puede que no sea tan blanca y negra, y que tanto la decisión del resto del mundo de abandonar a las islas, y de la postura de los habitantes de la isla Holy de abandonar a todo el que se va del pueblo y no vuelve, puede que no sea la más adecuada.

Porque en esta película, que tiene acción, tensión y suspenso, hay también un giro hacia lo emotivo que va asomando la cabeza y una lección sobre el aprender a aceptar y convivir con la muerte.

Sin entrar en detalles y contar las razones por las que eso sucede, Exterminio tiene también un devenir inesperado, que puede parecer raro pero si uno se retrotrae a la primera película, que en su tercer acto giraba hacia una reflexión sobre el militarismo y la violencia sexual (entre otros tipos de violencia que ya se venían discutiendo), verá que esas sorpresas son parte del linaje de esta saga, tanto como el gran uso de la música, o el llamativo trabajo de cámara.

Así como la primera película fue filmada con videocámaras digitales para darle un estilo documental y crudo, aquí aparecen escenas filmadas con cámaras de mano o con unos armazones con varios iPhones, que permiten un juego de zooms, ángulos de cámara y le dan una estética similar, aunque acompasada a la evolución tecnológica y al paso del tiempo.

DF-02268_r.jpg

Para lo que no falta tanto tiempo es para que esta historia siga. Como si quisieran recuperar el tiempo perdido antes de esta tercera entrega, para enero de 2026 ya está prevista una nueva película de Exterminio, dirigida por la estadounidense Nia Da Costa, y con el regreso de buena parte del elenco de esta película, incluido Cillian Murphy, y todo apunta a que este regreso será finalmente una trilogía.

Eso se refleja en las preguntas que quedan sin responder en esta nueva Exterminio, aunque esta es una historia que tiene final. Un final que deja con ganas de más, luego de este retorno más que bienvenido, sorprendente y que tiene tanta sangre como corazón.